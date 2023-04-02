قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: فجرت وزيرة فرنسية قنبلة تضاف إلى القنابل التي تواجهها في حكومة مانويل ماكرون، وعلى رأسها قنبلة التقاعد التي تشعل البلاد منذ أسبوعين.

وستظهر الوزيرة الفرنسية مارلين شيابا وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات على الغلاف الأمامي لمجلة (بلاي بوي) النسخة الفرنسية في مقابلة طويلة تقول فيها إنها "تدافع عن حق المرأة في فعل ما تريد بأجسادها".

وستظهر شيابا وهي ترتدي ملابس كاملة إلى جانب مقابلة من 12 صفحة في النسخة الفرنسية من المجلة.

وقوبل قرارها بالظهور على الغلاف بانتقادات من زملائها السياسيين الذين يواجهون حاليًا رد فعل عنيفًا كبيرًا بشأن إصلاحات معاشات التقاعد التي أدخلها ماكرون.

وسببت زيادة سن التقاعد الحكومي من 62 إلى 64 في أسوأ الإضرابات والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.

حزب الخضر

وقالت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو لقناة BFM التلفزيونية: "أين احترام الشعب الفرنسي؟ الأشخاص الذين سيضطرون إلى العمل لمدة عامين آخرين ، والذين يتظاهرون ، ويخسرون رواتبهم لمدة أيام ، ولا يتمكنون من تناول الطعام بسبب التضخم".

وأضافت روسو: "يجب أن تكون أجساد النساء قابلة للظهور في أي مكان ، ليس لدي مشكلة في ذلك ، ولكن هناك سياق اجتماعي."

وبحسب ما ورد ، اتصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالسيدة شيابا لإخبارها أن الغلاف "ليس مناسبًا على الإطلاق - خاصة في الفترة الحالية"، لكن شيابا ، وهي أم لطفلين ، دافعت عن قرارها على موقع تويتر.

وكتبت: "الدفاع عن حق المرأة في فعل ما تريد بأجسادها: في كل مكان وفي كل وقت". وقالت: "في فرنسا ، المرأة حرة. سواء كان ذلك يزعج الرجعيين والمنافقين أم لا".

الأكثر توافقاً

وقال جان كريستوف فلورنتين محرر مجلة (بلاي بوي) الفرنسية إن السيدة شيابا كانت "الأكثر توافقًا مع بلاي بوي" بين زملائها بسبب آرائها النسوية. وستكون المجلة متاحة للشراء من 8 أبريل، وفقا لصحيفة لو باريزيان.

يشار إلى أن شيابا كانت كاتبة ومدوّنة تركز على قضايا المرأة قبل أن يعينها ماكرون كوزيرة صغيرة في عام 2017.

وفي دورها السابق كوزيرة للمساواة ، قدمت تشريعًا لجعل الاتصال بالقطط والتحرش في الشوارع أمرًا غير قانوني. كما أشادت بحملة #MeToo الفرنسية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "إفضح خنزيرك".