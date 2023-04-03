قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أعلنت السلطات الروسية الاثنين توقيف المشتبه بها الرئيسية في الهجوم الذي أودى الأحد بمدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في الانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ" الأحد.

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية أن تريبوفا سبق أن وضعت قيد الاحتجاز لمدة عشرة أيام لمشاركتها في تظاهرة غير مصرح بها في شباط/فبراير من العام الماضي بعيد إطلاق روسيا هجومها على أوكرانيا.

وأورد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن تريبوفا تبلغ 26 عاما وولدت في سانت بطرسبرغ وهي مواطنة روسية.

أدى انفجار الأحد إلى مقتل فلادلين تاتارسكي (40 عاما)، المدون البارز الذي ولد في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا والداعم للغزو الروسي في أوكرانيا والذي وجه انتقادات للجيش الروسي أيضا.

وأوردت تقارير أن تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، قُتل بعد تلقيه تمثالا صغيرا ملغوما، كما أصيب 32 شخصا بجروح في الهجوم.