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أدينت مديرة مدرسة سابقة تحمل الجنسية الإسرائيلية، بالاعتداء الجنسي على طالبتين مراهقتين في مدرسة أرثوذكسية مُتمزتة للفتيات اليهوديات في أستراليا.

ووجدت هيئة المحلفين في ملبورن أن مالكا لايفر اغتصبت واعتدت بشكل غير لائق على الأختين داسي إرليش وإيلي سابر بين عامي 2003 و 2007.

لكنها وجدت أنها غير مذنبة بإساءة معاملة الأخت الثالثة، نيكول ماير.

وأوضحت لايفر (56 عاماً) بأنها غير مذنبة في أكثر من عشرين تهمة وقضت سنوات تحارب فكرة إدراجها ضمن إتفاقية تسليم المجرمين من إسرائيل.

لكن في عام 2021، أمر قاض إسرائيلي بتسليمها إلى أستراليا.

استمعت المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في محكمة مقاطعة فيكتوريا إلى أدلة على أن لايفر كانت شخصية محترمة في مدرسة "أدس" Adass إسرائيل في ملبورن، حيث كانت الشقيقات الثلاث طالبات.

وقلنُ إنهن تعرضن للإيذاء من قبل لايفر في فصول دراسية مغلقة في المدرسة، وفي معسكرات المدرسة، وفي منزل مديرة المدرسة.

كما قلنُ إن الإساءة استمرت بعد تخرجهم وعودتهم إلى المدرسة كمدرسات متدربات.

"عندما ننظر إلى الرحلة التي استغرقتها محاكمتها، وكل ما حدث في إسرائيل، فنرى أنه كان أمرًا لا يصدق لدرجة أننا وصلنا إلى هذا المرحلة، "إنها مذنبة، إنها مذنبة؛ لا يمكن التغاضي عن ذلك، إنها مذنبة"، وفق ما قالته السيدة إرليش للصحفيين خارج محكمة مقاطعة فيكتوريا، محاطة بأخواتها.

EPA (من اليسار إلى اليمين) نيكول ماير وإيلي سابر وداسي إرليش يصلن إلى محكمة مقاطعة فيكتوريا في ملبورن

بيّن المدعي العام جاستن لويس أن لايفر أظهرت "ميلاً للاهتمام الجنسي بالفتيات"، وقال إنها استغلت منصبها، وكذلك "ضعف الأخوات وجهلهن في الأمور الجنسية".

وقال إن المراهقين آنذاك لم يكن لديهم فهم يذكر للجنس بسبب تربيتهم، والتي تركزت حول دينهم ومجتمعهم اليهودي المحافظ للغاية.

وأوضح السيد لويس قائلاً: "مع العلم أنهما تم إهمالهما في المنزل، تظاهرت بأنها تحبهما وأخبرتهما أنها كانت تساعدهما".

لكن محامي الدفاع عن لايفر، إيان هيل، جادل بأن المزاعم كاذبة وشكك في مصداقية الشهود. لم يستدع فريق لايفر القانوني أي شهود دفاع - بما في ذلك لايفر نفسها.

كما زعموا أن لايفر كانت في وضع غير مؤات للدفاع عن نفسها ضد التهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوقت الذي انقضى.

هربت لايفر إلى إسرائيل في عام 2008 بعد توجيه اتهامات لها.

ألقي القبض على لايفر الأم لثمانية أطفال بناء على طلب أستراليا في عام 2014، لكن بعد ذلك بعامين أوقفت محكمة إسرائيلية تسليمها، وحكمت بأنها غير مؤهلة عقليا للمحاكمة.

لكن محققين خاصين سريين قاموا في وقت لاحق بتصويرها وهي تتسوق وتودع شيكًا في أحد البنوك، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق فيها وإعادة اعتقالها في فبراير شباط من عام 2018. وقالت القاضية الإسرائيلية، التي أمرت بتسليمها في عام 2021 ،إنها كانت "تنتحل شخصية شخص يعاني من مرض عقلي".

واستمعت هيئة المحلفين إلى أدلة محدودة حول سفرها إلى إسرائيل وتسليمها، ولكن بعد أسبوعين تقريبًا من المداولات، أدانت لايفر بـ 18 جريمة تتعلق بالسيدة إيرليش والسيدة سابر.

برأوها من تسع تهم - خمس منها تتعلق بالسيدة ماير وعدة تهم تتعلق بالسيدة إيرليش.

وسيتم الحكم على لايفر في وقت لاحق.