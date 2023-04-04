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إيلاف من لندن: توفي السياسي البريطاني العريق، نايجل لوسون، مهندس السياسات الاقتصادية لليدي مارغريت تاتشر اثناء ولايتها في ثمانينيات وتسعيينات القرن الفائت، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وترك اللورد لوسون، وراءه خمسة من أبنائه الستة، بمن فيهم نجمة الطهي التلفزيونية المرموقة نايجيلا لوسون والصحفي دومينيك لوسون. وكانت توفيت إحدى بناته وهي توماسينا، عن عمر يناهز 32 عامًا.

ولد السياسي الراحل في منطقة هامبستيد في شمال غرب لندن ، في 11 مارس 1932، وهو ابن مالك شركة لتجارة الشاي، وصعد إلى قمة السياسة البريطانية بعد تعليمه في مدرسة وستمنستر وجامعة أكسفورد.

بداية أكسفورد

بدأت حياته السياسية في أكسفورد ، حيث درس الفلسفة والسياسة والاقتصاد - مثل العديد من السياسيين الآخرين - لكنه بدأ حياته العملية في الخدمة الوطنية كضابط في البحرية الملكية.

مارس اللورد لوسون الصحافة والكتابة، وكان كاتبا اقتصاديا في كل من فايننشال تايمز وصنداي تلغراف قبل أن يصبح محررا لمجلة "سبيكتيتور".

وبعد 14 عامًا كصحفي، في عام 1970، أصبح نائبًا في البرلمان عن مقعد دائرة إيتون وسلاو في غرب لندن، قبل أن يفوز في نهاية المطاف بدائرة بلاببي في مقاطعة ليسترشاير في عام 197، وانتهت صلاحية المقعد والدائرة قبل سنوات.

عندما فاز المحافظون بالانتخابات في عام 1979 بزعامة السيدة تاتشر، عينته وزيراً للشؤون المالية للخزانة وكانت سياساتها في ذلك الوقت تعكس نفوذه بوضوح.

ثم قامت بترقيته إلى منصب وزير الطاقة، حيث ساعد في التحضير لما أسماه إضرابات واسعة النطاق "لا مفر منها" في صناعة الفحم ، والتي تم تأميمها من قبل رئيس الوزراء من حزب العمل كليمنت أتلي.

دخول التاريخ

لكن بصفته وزيرا للخزانة، أكد لوسون أنه سيُدرج في كتب التاريخ. فقد كان ثاني ثاني أطول وزير في منصب وزير خزانة بعد رئيس الوزراء العنالي غوردون براون، كان لوسون هو المفتاح لسياسات السيدة تاتشر الاقتصادية - والنجاح.

وكان لوسون، بعد حصوله على المنصب في عام 1983، دفع قدما في الإصلاحات الضريبية، وخفض ضرائب الشركات وخفض مساهمات التأمين الوطني لأصحاب الأجور المنخفضة، مع توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة.

ومنذ عام 1986، ارتفعت شعبيته ونمت صورته العامة بعد أن خفض المعدل القياسي لضريبة الدخل الشخصي وبدأت البطالة في الانخفاض.

كما تمكن من تحويل المالية الحكومية من عجز الميزانية البالغ 10.5 مليارات جنيه إسترليني في عام 1983 إلى فائض قدره 3.9 مليارات جنيه إسترليني في عام 1988 و 4.1 مليارات جنيه إسترليني في عام 1989.

مع ذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري للحكومة من أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 5 في المئة، في ثلاث سنوات.

نجح لوسون في الوفاء بوعده بخفض معدلات الضرائب، حيث انتقل المعدل الأساسي من 30 إلى 25 في المئة، ومعدل الضريبة الأعلى من 60 إلى 40 في المئة. كما قام بإزالة المعدلات الأعلى الأخرى ، لذلك لم يدفع أحد ما يزيد عن 40 في المئة كضريبة شخصية.

وكان أحد انتصاراته الكبرى "الانفجار الكبير" في عام 1986، الذي شهد تحرير الأسواق المالية للمدينة وتعزيز لندن كعاصمة مالية. لكن، في عام 2010، اعترف بأن "النتيجة غير المقصودة" لذلك كانت الأزمة المالية لعام 2007.

نمو لوسون

حتى أنه كان لديه فترة من النمو الاقتصادي سميت من بعده (نمو لوسون الاقتصادي - Lawson Boom) بعد عام 1986، مع انخفاض معدل البطالة إلى النصف.

مع ذلك، أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى 8 في المئة في عام 1988 وتضاعفت أسعار الفائدة إلى 15 في المئة في غضون 18 شهرًا، حيث اتهم النقاد لوسون بإطلاق العنان لدوامة تضخمية بسبب سياساته.

في مذكراته في عام 1992، المكتوبة بعد تنحيه عن منصبه نائبًا في البرلمان، اعترف لوسون أن بيان عام 1987 لم يتم التفكير فيه بشكل صحيح، ولولا النمو الاقتصادي لكان البيان كارثيًا. قال: "كما كان الأمر، كان مجرد إحراج".

اشتباكات مع تاتشر

بينما كان لوسون اليد اليمنى لتاتشر، لم يكن هناك اتفاق دائم بينهما، فقد كانت بينهما على الدوام اشتباكات وصدامات حول العديد من القضايا، اشتبكا حين عارض فرض ضريبة على الاقتراع لتحل محل تمويل الحكومة المحلية. واصطدما على مشروع ميزانية عام 1988 سيئة السمعة، والتي استغرقت ما يقرب من ساعتين لإعلان لوسون عن الميزانية، حيث كانت هناك مقاطعات واحتجاجات مستمرة من أحزاب المعارضة. وفي عام 1989، اشتبكت تاتشر ووزير خزانتها أيضًا حول عضوية آلية سعر الصرف (ERM) في عام 1985.

ثبت أنه أحد أكثر من حضر اجتماعات تاتشر الصاخبة مع كبار وزرائها لأنها واجهتهم بمفردها بعد أن تحدث لوسون بشكل منفصل إلى جميع الوزراء الحاضرين لإقناعهم بنصب كمين لها.

قال لوسون في وقت لاحق إنه فكر في الاستقالة بعد أن قالت إن حججهم لم تقنعها، لكن زملاءه أقنعوه بالعدول عن ذلك. تم إقناع تاتشر بالتسجيل في آلية إدارة المخاطر بعد خمس سنوات من قبل خليفة لوسون، جون ميجور.

شهدت علاقة رئيسة الوزراء بمستشارها تراجعًا مرة أخرى عندما أعادت توظيف الخبير الاقتصادي آلان والترز في عام 1989 كمستشار اقتصادي شخصي لها، وكان لوسون على خلاف مع والترز، فهدد بالاستقالة إذا لم تقم تاتشر بإقالة والترز بسبب افتقاره إلى دعم آلية إعادة الاستثمار في المؤسسات.

استقالة

كتبت تاتشر في مذكرة خاصة أن استقالته "سخيفة" وحثته على إعادة النظر فيها... واستقال لوسون.

كشفت ملفات الأرشيف الوطني التي تم إصدارها في عام 2017 إلى أي مدى كان والترز يقدم إحاطة إعلامية ضد لوسون، بما في ذلك إخبار تاتشر بأن موقف لوسون من آلية إدارة المخاطر المؤسسية كان له تأثير مدمر على اقتصاد المملكة المتحدة.

اعتبرت استقالة لوسون بداية النهاية لتاتشر، مع استقالة وزير خارجيتها جيفري هاو بعد فترة وجيزة، ثم استقالة تاتشر في عام 1990 بعد أن قرر مايكل هيسلتين تحديها لقيادة حزب المحافظين.

ظل لوسون نائبا في مجلس العموم حتى عام 1992، عندما تمت ترقيته إلى عضو في مجلس اللوردات حاملًا رتبة النبلاء، وكان يُعرف باسم اللورد لوسون من بلابي.

زوجتان وستة أطفال

تزوج لوسون مرتين. كانت زوجته الأولى راقصة الباليه السابقة فانيسا سالمون التي رزق منها بدومينيك (الصحفي) وتوماسينا (التي توفيت بسرطان الثدي عن عمر 32 عامًا) ونايجيلا (طاهية التلفزيون) وهوراتيا. وبعد الطلاق، توفيت سالمون بسرطان الكبد عن عمر يناهز 48 عامًا.

أما زوجته الثانية فكانت الباحثة السابقة في مجلس العموم، تيريز ماكلير، وكان تزوجها في نفس العام الذي طلق فيه سالمون. وأنجبا ابنهما توم وابنته إميلي قبل طلاقهما في عام 2008.

في عام 2011 ، وجد الحب مرة أخرى وهو في سن 79 عامًا مع الدكتورة تينا جينينغز البالغة من العمر 42 عامًا، وهي مصرفية سابقة كان متزوجة سابقًا من أغنى رجل في نيوزيلندا.

مع ذلك، انفصلا بعد بعامين، حيث ورد أن جينينغز وجدت صعوبة في الذهاب بانتظام إلى فرنسا، وهو ما كان يفعله لوسون في نهاية كل أسبوع.

في عام 2013، دعم اللورد لوسون مغادرة الاتحاد الأوروبي وقبل استفتاء عام 2016، تم تعيينه رئيسًا لحملة الخروج للتصويت. وفي ذلك الوقت، كان يعيش في فرنسا، وفي عام 2018 بدأ التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامته الفرنسية الرسمية.

نفاق

اتهمه منتقدوه بالنفاق لعيشه في فرنسا ومع ذلك دعا المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه لا يعتقد أن قضية البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كانت مشكلة كبيرة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في عام 2019، عاد لوسون للعيش في المملكة المتحدة بعد أن طرح قصره في جاسكوني في السوق. وقال إنه يجب أن يكون قريبًا من أبنائه وأحفاده.