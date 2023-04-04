قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: تنطلق أول حافلة ذاتية القيادة الشهر المقبل في اسكتلندا، وتعتقد حكومة المملكة المتحدة أن هذه ستكون أول خدمة حافلات عامة بالحجم الكامل وذاتية القيادة في العالم.

وسيتم إطلاق الرحلات يوم 15 مايو من فوق جسر من فوق فورث رود Forth Road على طريق طوله 14 ميلا يربط بين منتزه فيريتول ومحطتي فايف محطة الترام والقكارات في إدنبره بارك.

وستعمل خمس حافلات ذاتية القيادة ذات طابق واحد وفقًا لجدول زمني متكرر بسعة حوالي 10000 رحلة ركاب في الأسبوع.

أجهزة استشعار

وتحتوي المركبات على أجهزة استشعار تمكنها من السفر على طرق محددة مسبقًا بسرعة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة.

وسيجلس سائق السلامة في مقعد السائق لمراقبة التكنولوجيا ، وسيساعد ما يسمى بقائد الحافلة الركاب في الصعود إلى الطائرة وشراء التذاكر والاستفسارات.

وقال كيفن ستيوارت ، وزير النقل في الحكومة الاسكتلندية: "هذه علامة فارقة مثيرة لهذا المشروع المبتكر والطموح ، وأنا أتطلع بشدة لرؤية مشروع CAVForth ينطلق إلى الطرقات الشهر المقبل".

اختبارات متنوعة

واضاف: "يمكن لشبكة الطرق الرئيسية الخاصة بنا أن توفر مجموعة واسعة من البيئات كأرض اختبار متنوعة ، وسيساعد مشروع CAVForth الرائد عالميًا إسكتلندا في ترسيخ أوراق اعتمادها على المسرح العالمي."

وقالت كارلا ستوكتون جونز ، العضو المنتدب لشركة Stagecoach UK: "نحن متحمسون لتقديم أول أسطول للحافلات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة في شرق اسكتلندا والذي يعد أيضًا موطنًا لمقرنا الرئيسي حيث بدأ كل شيء منذ أكثر من 40 عامًا".

وقالت: "نحن فخورون بأن نكون في طليعة ابتكارات النقل مع هذا المشروع الذي يمثل علامة بارزة في مجال النقل العام ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن الطائرة في الأشهر المقبلة".