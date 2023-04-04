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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّ مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في مانهاتن، في حدث تاريخي يحظى بتغطية إعلامية كبيرة، "ليس أولوية" بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ الرئيس "سيتابع بالطبع بعض المستجدّات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكنّ ذلك ليس أولوية بالنسبة له".