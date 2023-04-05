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ادنبره: أوقف بيتر موريل، زوج رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجن، الأربعاء في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وكان موريل (58 عامًا) الرئيس التنفيذي للحزب الوطني الاسكتلندي طيلة 25 عامًا تقريبًا، قبل أن يستقيل من منصبه الشهر الماضي.

في بيان، قالت الشرطة الاسكتلندية إنها احتجزت رجلاً يبلغ من العمر 58 عامًا لاستجوابه بشأن "تمويل الحزب وأمواله".

وأضافت، دون أن تسمّي الرجل، "يجري شرطيون عمليات تفتيش في عدة عناوين سكن في إطار التحقيق".

وأشارت شبكة "بي بي سي" ووسائل إعلامية أخرى إلى أن الرجل المعنيّ هو موريل الذي سبق أن واجه مساءلة حول الاختفاء المفترض لمبلغ 600 ألف جنيه استرليني (750 ألف دولار) من التبرعات للحزب، وحول قرض شخصي بأكثر من 100 ألف جنيه استرليني قدّمه للحزب.

واستقال قبل موريل مسؤول التواصل في الحزب الوطني الاسكتلندي الجمعة بعد أن تبين أنه طُلب منه أن ينفي التقارير التي تفيد بأن الحزب الوطني الاسكتلندي فقد 30 ألف عضو.

وقالت ستورجن في شباط/فبراير إنها باتت تفتقر إلى "الطاقة" للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.