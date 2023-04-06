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بكين: أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين الخميس، بالعلاقات مع فرنسا في عالم يشهد "تغيرا تاريخيا عميقا".

وقال شي إن "العالم يشهد الآن تغيرا تاريخيا عميقا".

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين باريس وبكين شهدت مع ذلك "تطورا إيجابيًا وثابتا".

وعقد ماكرون لقاء منفردا بعد ظهر الخميس مع نظيره الصيني. وستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.