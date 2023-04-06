قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بكين: نددت وزارة الخارجية الصينية الخميس باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة "ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وتدعي بكين أن تايوان جزء من أراضيها وهي ترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه مع الدول الأخرى.