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تايبيه: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت رصد ثلاث سفن حربية و13 طائرة صينية حول الجزيرة بعد عودة الرئيسة تساي إنغ وين من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن ثلاث سفن و13 طائرة رُصدت حول تايوان بحلول الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ) السبت.

وأشارت إلى أن "أربعاً من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز)".

وأعلنت الصين السبت أنها بدأت تدريبات عسكرية لثلاثة أيام في مضيق تايوان.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 نيسان/أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".

في بيان لجيش التحرير الشعبي، قال المتحدث باسم المسرح الشرقي الكولونيل شي يي، إن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستشمل تدريبات دورية للشرطة في مضيق تايوان.