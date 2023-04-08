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بكين: يُجري الجيش الصيني الاثنين تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المواجهة للجزيرة حسبما أعلنت السلطات البحرية المحلية السبت.

وتقع المنطقة المعنيّة حول بينغتان، وهي أقرب نقطة في البر الرئيسي للصين إلى تايوان، وفق الإحداثيات التي أعطتها السلطات البحرية في فوجيان الجمعة.