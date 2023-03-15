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موسكو: أعلن الجيش الروسي الأربعاء بدء مناورات عسكرية بحرية مشتركة في بحر العرب مع الصين وإيران شريكي موسكو، إذ تجمعهما معارضتهما للغرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "بدأت مناورة بحرية ثلاثية تشارك فيها البحرية الروسية والبحرية الصينية والقوات البحرية الإيرانية اليوم في خليج عمان بالقرب من ميناء تشابهار الإيراني".

وأرسلت روسيا قطعاً من أسطولها الشمالي إلى المناورات تضم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة. وأرسلت الصين المدمّرة نانجينغ، وإيران الفرقاطتين ساخند وجماران والطراد باياندور.

ويهدف الأطراف إلى القيام بـ "مناورات مشتركة وقصف مدفعي في النهار والليل، والتدرّب على "تحرير سفينة محتجزة" أو العمل على "مساعدة سفن معرضة للخطر"، بحسب موسكو.

مناورات عسكرية عدة

وأجرت روسيا مناورات عسكرية عدة مع شركائها منذ بدء غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من عام.

وشاركت موسكو في مناورات بحرية مع الصين وجنوب إفريقيا في شباط/فبراير، بالإضافة إلى مناورات مع حليفها البيلاروسي. وأجرت روسيا أيضاً مناورات بحرية مع بكين في كانون الأول/ديسمبر وتدريبات جوية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعتبر موسكو وبكين نفسيهما قوة جيوسياسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. وتُتهم إيران من جهتها، بإرسال أسلحة وذخيرة إلى موسكو تستخدمها روسيا في هجومها على أوكرانيا وخصوصاً مسيّرات متفجرة.