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إيلاف من بيروت: أصدر الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت، صباح الأحد مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، بعدما كلف بتشكيل الحكومة الجديدة بأمر أميري صدر في 5 مارس الماضي، من قِبل نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب "كونا"، جاءت تشكيلة الحكومة الكويتية كالآتي:

طلال خالد الأحمد الصباح: نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع بالوكالة

خالد علي محمد الفاضل: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

بدر حامد يوسف الملا: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

فهد علي زايد الشعلة: وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات

عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري: وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي: وزيرًا للصحة

أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز: وزيرًا للأشغال العامة

حمد عبد الوهاب حمد العدواني: وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي

سالم عبد الله الجابر الصباح: وزيرًا للخارجية

مي جاسم محمد البغلي: وزيرًا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة

عامر محمد علي محمد: وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية

مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي: وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان

محمد عثمان محمد العيبان: وزيرًا للتجارة والصناعة

مناف عبد العزيز اسحق الهاجري: وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 23 يناير الماضي.

وأتت هذه الاستقالة بسبب سوء العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد برلمان 2022. وفي 19 مارس الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي انتخابات برلمان 2022، وأعادت برلمان 2020.

وجاء في حكم المحكمة الدستورية "إبطال عملية الانتخاب في الدوائر الخمس برمتها، وعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها"، وردت ذلك إلى "بطلان حلّ مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي جرت على أساسها هذه الانتخابات"، وعليه استعاد مجلس 2020 المنحلّ كل صلاحياته الدستورية، على أن يستكمل مدته الباقية كأن الحلّ لم يكن.