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إيلاف من لندن: كشف قصر باكنغهام عن بعض التفاصيل المتعلقة بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في السادس من مايو المقبل.

مقرر أن يتوجه الملك تشارلز وزوجته كاميلا من قصر باكنغهام إلى كاتدرائية وستمنستر، التي تقام فيها المراسم، في أحدث عربة ملكية وهي عربة اليوبيل الماسي التي صُممت للاحتفال بمرور 60 عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، واستخدمت أول مرة في عام 2014.

أوضح القصر الملكي أن تتويج تشارلز سيتم في احتفال تغلب عليه تقاليد تعود إلى ألف عام، ومقرر أن تكون مدة المراسم أقصر من المدة التي استغرقتها مراسم تنصيب والدته الراحلة إليزابيث قبل 70 عامًا.

مختلف عن عام 1953

سيكون الحدث مختلفا بعض الشيء عن تنصيب الملكة الراحلة في عام 1953، خصوصًا من حيث الحجم، ليتماشى جزئيًا مع العصر الحديث، وليعكس أزمة تكاليف المعيشة الحالية.

بحسب بيان القصر الملكي، بعد الانتهاء من المراسم، سيعود تشارلز وكاميلا إلى قصر بكنغهام في أقدم عربة ملكية، وهي العربة الملكية المذهبة التي صنعت قبل 260 عاما، والتي استُخدِمت في كل مراسم التنصيب منذ عهد الملك وليام الرابع في عام 1831، واستخدمها أول مرة جورج الثالث لحضور الافتتاح الرسمي للبرلمان في عام 1762 عندما كان بعد ملكا للمستعمرات الأميركية الخاضعة لبريطانيا.

يبلغ طول العربة 7 أمتار وارتفاعها 3.6 أمتار ووزنها 4 أطنان وتحتاج إلى 8 خيول لجرها.

تبدأ خدمة التتويج السبت 6 مايو في الساعة 11 صباحًا. ويضم موكب تتويج الملك في عربة التتويج الملكية المئات من أعضاء القوات المسلحة من المملكة المتحدة ودول الكومنولث وأقاليم ما وراء البحار البريطانية، إضافة إلى الحارس الشخصي للسيادة ورجال البلاط الملكي.

شعارات التتويج

كما تم تأكيد شعارات التتويج من جواهر التاج التي ستستخدم في أثناء خدمة تتويج الملك تشارلز الثالث، وتشمل الجرم السماوي، و Golden Spurs، والأساور المعروفة باسم Armills، وصولجانان، وخمسة سيوف رمزية، وخاتم الملك، وصولجان الملك مع الصليب، وصولجان الملك مع الحمامة.

سيتم تتويج كاميلا، كما أُعلن سابقًا، بتاج الملكة ماري المعدل، لكنها ستحمل أيضًا عصا الملكة مع الحمامة، على الرغم من القضيب المثير للجدل المصنوع من العاج. ويقال إن هذه القطعة ترمز إلى الإنصاف والرحمة، وتمثل الحمامة، بأجنحتها المطوية، الروح القدس.

كاميلا ملكة

أكدت الدعوات إلى التتويج أن كاميلا ستُعرف باسم الملكة كاميلا بعد الحدث، مع إسقاط جزء من لقبها - المستخدم لتمييزها عن الملكة إليزابيث الثانية - بمجرد تتويج زوجها ملكًا.

ستحمل كاميلا أيضًا صولجان الملكة مع الصليب، والذي صُنع في الأصل لتتويج ماري مودينا، زوجة الملك جيمس الثاني، في عام 1685، وهو مرصع بالكريستال الصخري.

خاتم الملكة الرفيقة

ستحصل كاميلا على خاتم الملكة الرفيقة، وهو ياقوت مرصع بترصيع ذهبي مصنوع لتتويج الملك ويليام الرابع والملكة أديلايد في عام 1831، واستخدمته ثلاث ملكات أخريات: ألكسندرا وماري والملكة الأم.

سيتم تتويج تشارلز بتاج القديس إدوارد من القرن السابع عشر، والذي تم تعجيل حجمه ليناسب رأسه. وسيقوم الملك باستبداله بالتاج الإمبراطوري الأخف وزنًا في نهاية الحفل، كما جرت العادة.