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إيلاف من لندن: أسقط قصر باكنغهام الملكي البريطاني كل المعلومات السابقة بتخفيض احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث التي ستقام بين يومي 6 و8 مايو المقبل.

وسيكون تتويج الملك تشارلز بعيدًا عن كونه حدثًا مخففًا.

وستشمل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام في بداية مايو موكبين كبيرين، وخدمة دينية، وحفل موسيقي مرصع بالنجوم يقام في قلعة وندسور، ويوم تطوع.

وكان الملك تشارلز الثالث قد أصر على أن اللحظة التاريخية يجب أن تكون "متجذرة في التقاليد القديمة والمباهج" ولكن أيضًا "التطلع إلى المستقبل".

شرفة باكنغهام

وستكون أول لحظة للملك في شرفة قصر باكنغهام، وموكب تتويج كبير، وحفل موسيقي يضم نجومًا عالميين ويومًا من التطوع ، جزءًا من هذا العرض الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقالت قناة "سكاي نيوز" إنه لم يتضح بعد بالضبط كيف سيتم تحديث أو تغيير حفل التتويج يوم السبت ، باستثناء التوجيهات من المصادر الملكية بأن الخدمة ستكون أقصر من خدمة الملكة في عام 1953، والتي استمرت ثلاث ساعات.

وكانت هناك اقتراحات بأنه بسبب أزمة تكلفة المعيشة، يجب تقليص الأحداث للاعتراف بالصعوبات الاقتصادية الحالية التي يواجهها الكثيرون.

حدث وطني

لكن المصادر الملكية كانت مصرة على أن التعليقات التي تلقوها هي أن الناس يريدون رؤية المشهد الكامل لحدث وطني كبير، يعرض أفضل ما في بريطانيا اليوم ويحتفل بتاريخ المملكة المتحدة الغني والفريد. وهناك أيضًا أوجه تشابه مع اليوبيل البلاتيني للملكة العام الماضي.

وبينما تم تصميم عطلة نهاية الأسبوع تلك لتكون احتفالًا بمرور 70 عامًا على جلوسها على العرش، أرادت الملكة إليزابيث الثانية أيضًا أن تكون فرصة للتعرف على أبطال المجتمع والجمع بين الناس.

على ذات الخطوات، يريد ابنها ووريثها الملك تشارلز اتباع نفس الروح من خلال تشجيع الحفلات في الشوارع يوم الأحد 7 مايو ويوم التطوع يوم الاثنين 8 مايو.

احتفال ويستمنستر آبي

وسيجري تتويج الملك والملكة القرينة كاميلا في وستمنستر أبي صباح يوم السبت 6 مايو، بقيادة رئيس أساقفة كانتربري. ويقول القصر الملكي إنها ستكون "خدمة دينية مهيبة، وكذلك مناسبة للاحتفال ومهرجان"، وستشمل مسيرتين في ذات اليوم.

وسيصل تشارلز وكاميلا إلى الدير في موكب من قصر باكنغهام المعروف باسم "موكب الملك". وبعد الخدمة ، سيشهد موكب احتفالي أكبر يُعرف باسم "موكب التتويج" عودتهم إلى قصر باكنغهام والانضمام إلى العائلة على الشرفة.

لم يذكر القصر بالتحديد أفراد الأسرة الذين سيظهرون في موكب التتويج أو على الشرفة.

جوقات موسيقى

يوم الأحد 7 مايو، سيحل "رموز الموسيقى العالمية والنجوم المعاصرون" في قلعة وندسور لحضور حفل التتويج.

كما ستضم "جوقة التتويج" ، وهي مجموعة متنوعة من الجوقات المجتمعية والمغنين الهواة من جميع أنحاء المملكة المتحدة ، مثل جوقات اللاجئين، وجوقات هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS ، ومجموعات مجتمع والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية +LGBTQ الغنائية وجوقات توقيع الصم.

وسيتم توفير بطاقة اقتراع لأفراد الجمهو ، مع وجود ممثلين من المنظمات الخيرية التابعة للملك والملكة القرينة أيضًا في الجمهور.

ولنشر الاحتفالات في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، ستكون هناك لحظة "تضيء الأمة" حيث تضاء المعالم في جميع أنحاء المملكة المتحدة باستخدام الإسقاطات وأشعة الليزر وشاشات الطائرات بدون طيار والإضاءة.