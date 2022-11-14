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إيلاف من لندن: نشرت صورة جديدة للملك تشارلز الثالث بمناسبة بلوغة العام 74 من العمر، اليوم الإثنين، وتظهر الصورة الملك متكئاً على شجرة بلوط قديمة في قلعة وندسور.

وأعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز سيتولى رسميا مهمة "حارس حديثة وندسور العظمى The Ranger of Windsor Great Park"، وهو المنصب الذي كان يشغله والده الأمير فيليب سابقًا.

وحسب بيان القصر الملكي، فإن الملك تشارلز سيقضي عيد ميلاده على انفراد، دون تخطيط ارتباطات رسمية.

وخلد احتفالات عسكرية محدودة هذا اليوم، حيث أدت فرقة الفرسان الملكية الموسيقية "عيد ميلاد سعيد" خارج قصر باكنغهام أثناء تغيير مراسم تغيير الحراسة.

كما تم إطلاق تحيات البنادق في جميع أنحاء لندن ، حيث أطلقت فرقة الخيالة الملكية 41 طلقة مدفعية من حديق غرين بارك المقابلة لقصر باكنغهام، كما أطلقت ستطلق سرية المدفعية المحترمة 62 طلقة تحية من برج لندن.

أول عيد ميلاد

وهذا هو عيد ميلاد الملك الأول منذ أن أصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة، في سبتمبر الماضي، ويوم الأحد 13 نوفمبر، قاد القداس الأول في عهده لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى، ووضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري في قلب لندن.

وكان إكليل الزهور تصميمًا جديدًا يرمز لعهده، لكنه أشاد بالملكة من خلال وضع شريط عليه ألوان السباقات الملكية. وكُتب على بطاقة: "في ذكرى الأموات المجيدة. تشارلز ر."

وغرد الأمير وليام وزوجته كيت أمير وأميرة ويلز برسالة عيد ميلاد: "نتمنى عيد ميلاد سعيد لجلالة الملك".

وإلى ذلك، لا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الملك سيتبع التقاليد الملكية ويحتفل بعيد ميلاد رسمي منفصل في الصيف. وكان عيد ميلاد الملكة الفعلي 21 أبريل، لكن احتفالاتها الرسمية تتم في يونيو.

ولمدة 260 عامًا، تم الاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي بعرض عسكري ملكي (Trooping the Color) يشارك فيه فرقة الفرسان الملكية والملكة وأعضاء من الأسرة الملكية.