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إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً بعد إلقائه البيض على الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة أثناء جولة في يورك.

وأخطأت المقذوفات بصعوبة الملك حيث استقبل كان الناس يحتشدون لاستقباله في حانة ميكلغيت بالمدينة. وأطلق الناس في الحشد صيحات الاستهجان وصرخوا "حفظ الله الملك" و "عار عليك".

وحين سقط البيض، تمركز ضابط الحماية بجوار الملك وأمسك كتفه لفترة وجيزة. وسُمع الشاب المحتج وهو يصرخ "هذا البلد بني على دماء العبيد" أثناء اعتقاله.

وكاد الملك أن يطأ إحدى البيضات لكنه بدا غير منزعج واستمر في المشي.

ويتواجد العاهل البريطاني والملكة القرينة في يورك للمشاركة في عدد من الفعاليات، بما في ذلك إزاحة الستار عن تمثال للملكة الراحلة، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.

والزيارة هي جزء من احتفال تقليدي يتم فيه استقبال الملك رسميًا في يورك من قبل عمدة المدينة. وكانت الملكة الراحلة نفذته آخر مرة في عام 2012.