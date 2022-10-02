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إيلاف من لندن: نشر قصر باكنغهام أول صورة رسمية لعاهل بريطانيا للملك تشارلز الثالث والملكة القرينة جنبًا إلى جنب مع أمير وأميرة ويلز.

وكانت الصورة التقطت حين انضم ولي العهد ويليام وزوجته كيت إلى الملك وزوجته في حفل استقبال لرؤساء الدول عشية جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وأقيم الحفل الذي ارتدى الأربعة ملابس سوداء يوم الأحد 18 سبتمبر - في الليلة التي سبقت جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

أول حدث مهم



وكان تم وصف الحدث بأنه أول حدث دولة مهم للملك، وواحد من أكبر التجمعات لقادة العالم والشخصيات السياسية العالمية التي استضافها القصر على الإطلاق.



وحسب قناة (سكاي نيوز) تؤكد الصورة على الدعم الذي قدمه أمير وأميرة ويلز للملك والملكة في الأسابيع التي تلت وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وفي تكريمه لجدته، قال الأمير وليام: "سأكرم ذكراها من خلال دعم والدي، الملك، بكل طريقة ممكنة."



والتقطت الصورة في حفل الاستقبال الذي ضم قائمة ضيوف رفيعة المستوى من الرؤساء ورؤساء الوزراء وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين حوالي 500 شخص في غرف الدولة الرئيسية بالقصر.



وحضر حفل الاستقبال العشرات من قادة دول الكومنولث وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية. وكان الحدث وقع في اليوم الكامل الأخير لاستلقاء الملكة في قاعة وستمنستر.

