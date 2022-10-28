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إيلاف من لندن: تم إعلان عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث قائدًا فخريًا لمشاة البحرية الملكية، وهو المنصب الذي كان يشغله في السابق ابنه الأمير هاري، دوق ساسكس.

وكان الأمير هاري قائدًا عامًا لمشاة البحرية الملكية حتى انسحب من مهامه الملكية وانتقل إلى الولايات المتحدة.

وشغل هذا الدور من قبل والد الملك، دوق إدنبرة، وكذلك جده جورج السادس. وقال الملك إنه "فخور بشكل استثنائي" لاتباعه خطاهم.

دوق أدنبره

وشغل الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، منصب القائد العام لمدة 64 عامًا قبل أن يخلفه حفيده الأمير هاري في عام 2017.

وتمت إزالة منصب الأمير هاري في فبراير 2021، إلى جانب ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته، بعد أن تخلى عن صلاحياته في العائلة الملكية، وغادر للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته وطفليه.

وأعلن ناشرو الأمير هاري هذا الأسبوع أن مذكراته، برأيه لهذه الأحداث، ستنشر في يناير المقبل.

وتم الإعلان عن الملك كقائد عام جديد في الذكرى 358 لتأسيس البحرية الملكية، في أكتوبر 1664 في عهد تشارلز الثاني. وأشاد الملك تشارلز الثالث بعناصر المارينز الملكية "لشجاعتهم وتصميمهم وانضباطهم الذاتي وقدرتهم الرائعة على التحمل في أكثر البيئات قسوة".