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إيلاف من لندن: قالت تقارير إن الملك تشارلز الثالث يخطط لحفل تتويج سيكون أقل تكلفة من حفل تتويج والدته بسبب أزمة غلاء المعيشة.

وتتوقع الأوساط البريطانية بأن العاهل البريطاني الجديد، يخطط لـ"ملكية مخففة"، مما يعني أنه قد يكون هناك عدد أقل من العاملين في العائلة المالكة.

وفي حين لم يتم تحديد موعد لتتويج تشارلز الثالث، فإنه من المقرر أن يكون حفل تتويج الملك أقصر وأصغر من حفل تتويج والدته الملكة الراحلة في عام 1953، حسبما قال مصدر ملكي لصحيفة (ديلي ميرور).

وكان حفل الملكة إليزابيث الثانية، كلف ما مجموعه 1.57 مليون جنيه إسترليني - أي ما يعادل 46 مليون جنيه إسترليني اليوم.

وقالت الصحيفة إن "الملك يدرك جيدًا النضالات التي يشعر بها البريطانيون المعاصرون، لذا سيرى أمنياته يتم تحقيقها من خلال ذلك ، على الرغم من أن حفل تتويجه يجب أن يظل صحيحًا وصحيحًا لتقاليد الماضي الراسخة ، إلا أنه يجب أن يكون أيضًا ممثلًا لملكية في العصر الحديث".

حفل قصير وسريع



وقالت صحيفة (ديلي تلغراف) إن حفل الملك "سيكون أقصر وأسرع وأصغر وأقل تكلفة وأكثر تمثيلاً لمجموعات المجتمع والأديان المختلفة".

وأضافت أنه يمكن أن يقتصر عدد الضيوف على 2000 ضيف، مع إعطاء الأولوية لقادة الكومنولث ومجموعة متنوعة من الأديان بين المحتفلين.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية لم تتوج إلا بعد 16 شهرًا من وفاة والدها، جورج الخامس، مما دفع البعض إلى التكهن بأن الملك تشارلز يمكن تتويجه في نفس التاريخ للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين في 2 يونيو 2023.



وقالت المصادر الملكية لصحيفة (ديلي ميرور) إن الملك "كان منذ فترة طويلة من المدافعين عن نظام ملكي مبسط أو مخفض" وقد يقلل من عدد أفراد العائلة الملكية العاملين.

وأضاف المصدر الملكي "لقد تحدث بالفعل عن رغبته في مواصلة إرث والدته وهذا يشمل الاستمرار في التعرف على ما يعيشه الناس يوما بعد يوم".

تأييد الجمهور



ويبدو أن الاقتراح يحظى بالفعل بتأييد الجمهو ر، حيث أظهر استطلاع بتكليف من صحيفة (ديلي إكسبريس) أن 65 ٪ من الناس يؤيدون الفكرة.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 2،351 شخصًا أن خفض تكلفة الملكية كان ثاني أكبر أولوية ملكية للجمهور ، حيث عارض 7 ٪ فقط وجود عدد أقل من أفراد العائلة الملكية.



وفي إطار تخفيف العائلة الملكية، يمكن لسبعة فقط من أفراد العائلة المالكة البقاء في إطار خطط الملك، وفقًا لصحيفة (ديلي إكسبرس)، والتي ستشمل الملك والملكة القرينة دوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج وليام ولي العهد وزوجته كيت والأميرة الملكية إيرل وكونتيسة ويسيكس والأمير إدوارد وصوفيا.

