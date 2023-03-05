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إيلاف من لندن: تمت دعوة الأمير هاري وميغان لحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل على الرغم من التوترات مع قصر باكنغهام بشأن كشف الأمير عن قنبلة في تصريحاته.

ورفض المتحدث باسم هاري وزوجته، الكشف على الفور عما إذا كانا سيقبلان عرض غصن الزيتون الذي قدمه الملك، حيث كانا على خلاف علني مع العائلة الملكية.

يأتي هذا التطور بعد أن قال دوق ساسكس إنه يشعر دائمًا بأنه مختلف عن بقية أفراد عائلته - وأن والدته شعرت بالشيء نفسه - خلال محادثة بث مباشر مع خبير الصدمات والمؤلف الدكتور غابور ماتي.

إخلاء منزل

وكانت هناك تكهنات متجددة هذا الأسبوع حول ما إذا كان دوق ودوقة ساسكس سيحصلان على دعوة لتتويج الملك في 6 مايو بعد أن طُلب منهما "إخلاء" منزلهما في المملكة المتحدة.

وجاء طلب مغادرة منزل فورغمور كوتيج Frogmore Cottage بالقرب من قلعة وندسور بعد نشر السيرة الذاتية لهاري تحت عنوان سبير Spare، والتي كان ينتقد فيها عائلته، واعتبر تشارلز توبيخًا كبيرًا لابنه، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

كما أعرب الزوجان عن شكاويهما بشأن معاملتهما المزعومة في سلسلة بثتها شبكة Netflix. لكن المتحدث باسم عائلة ساسكس أكد الآن أن القصر اتصل بهم بشأن الحدث التاريخي.

مراسلات

وقال المتحدث لصحيفة "تايمز" اللندنية: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج. لن نكشف عن قرار فوري بشأن حضور الدوق والدوقة في هذا الوقت".

ويصادف حفل التتويج عيد ميلاد آرشي ابن الأمير هاري، الذي يبلغ أربع سنوات.

وفي "محادثته الحميمة" مع الدكتور ماتي ، تحدث هاري عن وفاة والدته ، ديانا ، أميرة ويلز ، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997 عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا. قال: "لقد شعرت بالتأكيد طوال حياتي ، سنوات شبابي ، شعرت باختلاف طفيف عن بقية أفراد عائلتي. شعرت بغرابة وجودي في هذه الحاوية ، وأنا أعلم أن والدتي شعرت بنفس الشيء ، لذا فمن المنطقي بالنسبة لي".

مخدرات

أضاف: "لم يكن الأمر منطقيًا في ذلك الوقت ، شعرت كما لو أن جسدي كان هناك ، لكن رأسي كان خارجًا وأحيانًا كان العكس." وقال الدوق أيضًا أن الماريجوانا "ساعدته حقًا" عقليًا.

وفي مذكراته المثيرة للجدل، اعترف هاري بتعاطي المخدرات بشكل منتظم وكشف عن إحباطه من عائلته. وزعم أن شقيقه ويليام ، أمير ويلز الآن، أطاح به أرضًا بعد أن وصف دوقة ساسكس بأنه "صعب" و "فظ" و"كاشط".

وادعى الدوق أن والده ، الملك الآن، وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح هاري وكان يشعر بالغيرة من ميغان وكيت، وأن الملكة حرمته ضحيته على "مذبح العلاقات العامة الخاص بها".