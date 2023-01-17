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إيلاف من لندن: دخلت إيران، على خط اعتراف الأمير هاري بقتل 25 من (طالبان) وصفهم في كتابه بـ "قطع الشطرنج"، واتهمته بارتكاب "جريمة حرب".

وقالت نظام طهران الديني المتشدد إن المملكة المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بالوعظ" بشأن حقوق الإنسان لأنها كانت "تغض الطرف" عن ما كشف عنه هاري.

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية ، في سلسلة من التدوينات على تويتر ، غضب بريطانيا من إعدام مواطن بريطاني إيراني مزدوج الجنسية متهم بالتجسس من قبل طهران.

تغريدة

وقالت الخارجية الإيرانية في تغريدة: "النظام البريطاني ، الذي يرى أحد أفراد أسرته المالكة مقتل 25 شخصًا بريئًا هو إزالة قطع الشطرنج ولا يشعر بأي ندم على هذه القضية ، ومن يغض الطرف عن جريمة الحرب هذه ، ليس في وضع يسمح له بإعطاء دروس للآخرين عن حقوق الإنسان"؟

وقالت وزارة الخارجية أيضا إن غضب حكومة المملكة المتحدة بعد مقتل نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري كان "علامة على تهربهم وانتهاكهم للقانون".

وأضافت: "قوبل تعدي بريطانيا على الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برد حاسم من المخابرات والقضاء الإيرانيين".

ردات فعل عنيفة

وواجه الأمير هاري دوق ساسكس بالفعل رد فعل عنيفًا متزايدًا من السياسيين والجنود السابقين بشأن ادعائه في مذكراته سبير أنه قتل 25 شخصًا أثناء خدمته في أفغانستان. وقال إنه ليس "راضيا" أو "محرجا" من عدد القتلى.

وكتب هاري في مذكراته: "لقد كانت قطع شطرنج أُزيلت من اللوحة، وتم القضاء على الأشرار قبل أن يقتلوا الأخيار. لقد دربوني على" الآخرين "ودربوني جيدًا."

موقف إلوود

وكان النائب عن حزب المحافظين، توبياس إلوود، الأسبوع الماضي ، إن اعتراف الأمير هاري قد يخلق مخاطر أمنية. وقال إلوود، عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الدفاع البرلمانية إن ما تم الكشف عنه في مذكرات هاري كان "غير حكيم".

يذكر أن الأمير هاري، شارك في جولتين قتاليتين في أفغانستان خلال فترة وجوده في الجيش ، بما في ذلك جولة واحدة بين عامي 2012 و 2013 عمل خلالها طيارًا مساعدًا لطائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.

