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إيلاف من لندن: على هامش الضجة والجدل حول نشر كتاب مذكراته، خرج الأمير البريطاني هاري مجددا مطالبا العائلة الملكية باعتذار عما صدر منها بحق زوجته ميغان.

وقال دوق ساسكس، النجل الثاني لملك بريطانيا: "لو أن الناس استمعوا" عندما تحدث لأول مرة عن مخاوفه ، لما كان هو وزوجته على خلاف مع أسرته، مضيفًا: "هذا هو الجزء الأكثر حزنًا في الأمر - كان كل ذلك ممكنًا. لكن هم فقط لا يستطيعون مساعدة أنفسهم ".

وأدلى هاري بهذه التعليقات في مقابلة مع صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، أجريت قبل إطلاق سيرته الذاتية (سبير Spare)، والتي تضمنت عددًا من الادعاءات المثيرة للجدل ضد أعضاء في العائلة الملكية.

لم يتم توضيح ما الذي يطلب من عائلته الاعتذار عنه، لكن هاري تحدث في الماضي عن أفراد العائلة الملكية الذين عارضوا علاقته بزوجته.

صدمة

كما قال هاري في المقابلة إنه مرتبك من سبب "الصدمة الفاحشة" التي بدت شديدة لدرجة أنه كان يحاول سرد ما أسماه الجانب "الصادق" من قصته، مضيفًا أنه يريد مواصلة "القتال الجيد" بالوقوف دعما لزوجته، وقال إنه يشجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه"، وتساءل: "إذا كنت لا تقود بالقدوة ، فما الفائدة من العيش؟".

وكشف دوق ساسكس أنه يمكنه كتابة كتاب آخر، قائلاً إن لديه ما يكفي من المواد بعد قطع عدد صفحاته إلى النصف من مسودته. وقال: "المسودة الأولى كانت مختلفة. كانت 800 صفحة، والآن وصلت إلى 400 صفحة. يمكن أن تكون كتابين ، ضعها على هذا النحو. وكان الجزء الصعب هو إخراج الأشياء".

وأضاف: "هناك بعض الأشياء التي حدثت ، خاصة بيني وبين أخي الأمير ويليام، وإلى حد ما بيني وبين والدي الملك، لا أريد أن يعرفها العالم. لأنني لا أعتقد أنهم سيسامحونني أبدًا".

شعور بالمسؤولية

في المقابلة ، قال هاري أيضًا إنه شعر ببعض "المسؤولية" لمحاولة إصلاح النظام الملكي من أجل أطفال شقيقه - جورج البالغ من العمر تسع سنوات ، وتشارلوت البالغة من العمر سبع سنوات ، ولويس ، وهو في الرابعة من عمره.

وقال: "ما زلت أشعر بالمسؤولية لعلمي أنه من بين هؤلاء الأطفال الثلاثة، سينتهي المطاف بواحد على الأقل مثلي ، احتياطي. وهذا يؤلمني، وهذا يقلقني".

لكنه كشف أن الأمير ويليام "أوضح لي أن أطفاله ليسوا مسؤوليتي".

وعلى الرغم من ذلك، قال الأمير هاري للصحيفة إنه يريد "إصلاح" الأشياء من خلال "التفكير الاستراتيجي طويل المدى". وقال: "هذا لا يتعلق بمحاولة انهيار النظام الملكي - إنه يتعلق بمحاولة إنقاذهم من أنفسهم".

وقال: "أعلم أنني سأصلب من قبل العديد من الناس الذين يقولون ذلك".

قرارات

وفي مكان آخر من المقابلة، أوضح أنه أخبر عائلته أن القرارات التي يتخذونها ستجعلهم يبدون سيئين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بميغان ، مضيفًا أنه على الرغم من أنهم قد لا يحبونه الآن ، فإنهم سيشكرونه في المستقبل على الحديث عن قضاياه.

كما أشار إلى كشفه السابق أنه لم يبكي على وفاة والدته الأميرة ديانا، قائلاً إنه فقط بعد تناول "آياهواسكا"، وهو مادة مهلوسة، وقال إن والدته الأميرة ديانا أرادته فقط أن يكون سعيدًا، ولا يهم أنه لم يبكي.

وأضاف أيضا أن وسائل الإعلام لديها "طن من التراب "القذر" على عائلته، وهم يدسونه تحت السجادة للحصول على قصص مثيرة عن شخص آخر".

وشارك الأمير هاري في هجمات إعلامية في الأيام الأخيرة ضد عائلته، من خلال مقابلات مع قناة ITV البريطانية، بالإضافة قناة CBS الأميركية وغيرها.