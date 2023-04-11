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واشنطن: جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء التنديد باحتجاز روسيا صحافياً أميركياً بتهمة "التجسّس"، معتبراً أنّ موسكو "تجاوزت الحدود" بإقدامها على مثل هذه الخطوة.

وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا إنّ احتجاز روسيا مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الصحافي إيفان غيرشكوفيتش هو "غير قانوني بتاتاً" و"تجاوز للحدود".

وأكد الرئيس الاميركي أنه حاول دون جدوى الإثنين الاتصال بعائلة غيرشكوفيتش، موضحًا أنه "سيحاول الاتصال بهم من الطائرة".

الإثنين، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بأنها "تعتقل تعسفيًا" غيرشكوفتيش، وحضّت على إطلاق سراحه فوراً.

ويعكس القرار الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية في قضية غيرشكوفيتش الذي اعتقلته أجهزة الأمن الروسية في 29 آذار/مارس، والصادر بسرعة غير اعتيادية اهتمام واشنطن بهذه القضية، علما بأنها المرة الأولى التي تتّهم فيها موسكو صحافيا أميركيا بالتجسس منذ الحقبة السوفياتية.

أوقف غيرشكوفيتش في يكاترينبرغ على بعد نحو 1800 كلم إلى الشرق من موسكو. وأفادت وكالات أنباء روسية الجمعة بتوجيه تهمة التجسس إليه، ما نفاه الصحافي الأميركي والصحيفة.