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إيلاف من لندن: نفذت عملية أمنية ضخمة في بلفاست التي يصل إليها الرئيس الأميركي مساء اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة للسلام.

وتأتي زيارة بايدن بعد أسبوعين من إعلان جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني MI5 أن مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية قد ارتفع بسبب زيادة نشاط الجمهوريين المنشقين.

وخلال عرض غير قانوني قام به الجمهوريون المنشقون في لندنديري يوم أمس الاثنين تم إلقاء قنابل حارقة على سيارة للشرطة لكن العنف اقتصر على منطقة وانتهى بعد ذلك بوقت قصير.

مرتاح على الرغم من التهديد

وقال المتحدث باسم الرئيس إن بايدن "كان مرتاحًا أكثر من القيام بهذه الرحلة" على الرغم من التهديد الإرهابي.

ويوم الثلاثاء، عثرت الشرطة على عبوة مشبوهة في مقبرة ضاحية كريجان بمدينة ديري، ونفذت الشرطة عملية أمنية وأغلقت المنطقة بالحواجز، وتم منع الوصول إلى المقبرة.

وقال قائد منطقة سترابان نايجل جودارد: "نحن نتفهم تمامًا مستوى القلق والغضب فيما يتعلق بهذا ، لكن ليس لدينا أي خيار على الإطلاق سوى اتخاذ هذا الإجراء".

واضاف: "السلامة العامة هي أولويتنا، ولن نخاطر أبدًا عندما يتعلق الأمر بحماية الناس والمجتمعات".

قنبلة حارقة

يأتي ذلك بعد أن أدانت الشرطة هجوما بقنبلة حارقة على ضباط خلال عرض عيد الفصح ووصفته بأنه "طائش ومتهور".

وألقيت العبوات الحارقة على سيارة لاند روفر مدرعة تابعة للشرطة في كريغان يوم الإثنين الفصح ، بينما حضر الضباط ما وصفوه بمسيرة "غير معلنة" من قبل الجمهوريين المنشقين.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على عبوة ناسفة في نفس المنطقة "حيث اختبأ المشاركون في موكب عيد الفصح الذي لم يتم إخطاره أمس تحت المظلات ونزعوا الملابس شبه العسكرية التي كانوا يرتدونها وأحرقوها".

تأكيد السلام

إلى ذلك، يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن التأكيد على التزام بلاده بالحفاظ على السلام في أيرلندا الشمالية عندما يزور بلفاست هذا المساء للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة للسلام.

وأنهت اتفاقية عام 1998 الاضطرابات - الصراع العنيف المستمر منذ عقود في أيرلندا الشمالية والذي قتل فيه آلاف الأشخاص.

وبينما أشاد بايدن بما فعله السياسيون لتأمين السلام في عام 1998 ، فإن زيارته طغت عليها حقيقة أن حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية لا تعمل.

انهيار تقاسم السلطة

وتقاسم السلطة، انهار العام الماضي عندما انسحب الحزب الاتحادي الديمقراطي - أحد أكبر الأحزاب في ستورمونت - كجزء من احتجاج على قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول خططه مساء الثلاثاء ، لكن من المتوقع أن يقيم في فندق بوسط مدينة بلفاست.

وسيغادر بايدن بلفاست بعد ظهر الأربعاء للسفر إلى جمهورية أيرلندا لحضور مناسبات في مقاطعتي لاوث ومايو، حيث لديه أقارب، وفي دبلن قبل مغادرته يوم الجمعة.