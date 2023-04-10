قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: قبل زيارة الرئيس الأميركي، دعا رئيس الوزرا البريطاني ريشي سوناك الأطراف المعنية في إيرلندا الشمالية إلى العودة السريعة للبرلمان.

وفي حديث في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في إيرلندا الشمالية، قال سوناك إنه مستعد "لضمان أن المؤسسات في تلك المقاطعة تعمل مرة أخرى في أسرع وقت ممكن".

برلمان ستورمونت

ودعا ريشي سوناك إلى العودة السريعة لتفعيل عمل البرلمان الذي يسمى عرفا "ستورمونت" حيث مقرره، وذلك قبل زيارة الرئيس بايدن إلى أيرلندا الشمالية، ووقال رئيس الوزراء "يجب أن نبدأ في أعمال الحوكمة".

قمة بلفاست

يوم الأربعاء، سيلتقي سوناك مع جو بايدن عندما يغادر الرئيس الأميركي على متن طائرة الرئاسة مساء الثلاثاء متوجها إلى إيرلندا الشمالية، في أول زيارة بعد فترة وجيزة من تمرير إطار عمل ويندسور عبر البرلمان.

ووقع مسؤولو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد ، على الرغم من معارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP).

وكان اعتراض الحزب الاتحاد الديموقراطي على بروتوكول أيرلندا الشمالية السابق هو الذي منع مشاركته في تفعيل عمل البرلمان.

قرارات صعبة

وبعد مرور 25 عامًا على توقيع اتفاق الجمعة العظيمة في 10 أبريل 1998 ، احتفل رئيس الوزراءالبريطاني بـ "القرارات الصعبة" المتخذة و "الأفكار السياسية الخصبة" التي تم اتخاذها لانهاء الصراع.

أضاف أن هناك حاجة "للالتزام من جديد بمضاعفة جهودنا" للوفاء بالوعد الذي قطعناه عند توقيع الاتفاق. وقال السيد سوناك: "إننا نحيي ذكرى أولئك الذين لم يعودوا معنا والعديد من الذين فقدوا أرواحهم بمحاولة منع العنف وحماية الأبرياء".

وعبر عن شكره لهم، وقال"ونشكرهم بينما نتأمل في الأجيال الجديدة التي نشأت وتواصل النمو في عالم يسوده السلام والازدهار".

وعود 1998

أضاف رئيس الوزراء: "بينما حان الوقت للتفكير في التقدم القوي الذي أحرزناه معًا ، يجب أيضًا أن نلتزم مجددًا بمضاعفة جهودنا بشأن الوعد الذي قطعناه في عام 1998 والاتفاقيات التي تلت ذلك".

وقال إنه مستعد للعمل مع شركاء في الحكومة الأيرلندية والأحزاب المحلية "لضمان أن المؤسسات تعمل مرة أخرى في أسرع وقت ممكن".

من جهته، قال ليو فارادكار، رئيس وزراء جمهورية إيرلندا، إنه سوف "يكثف" المحادثات مع السيد سوناك في الأسابيع المقبلة لمحاولة تفعل عمل برلمان ايرلندا الشمالية مرة أخرى.

وأضاف فارادكار: "نحن نعمل من أجل إنشاء المؤسسات وتشغيلها في الأشهر القليلة المقبلة".

مفترق طرق

بعد خمسة وعشرين عامًا من توقيع الاتفاقية ، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر إن أيرلندا الشمالية تقف عند "مفترق طرق آخر".

وقال "مع الجمود السياسي في ستورمونت وفترة العلاقات الأنجلو-إيرلندية الصعبة ، يجب أن نستخدم الروح والثقة التي بناها مهندسو اتفاقية الجمعة العظيمة لدفعنا إلى 25 عامًا أخرى من السلام والازدهار".

يشار إلى أن دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية كانت من احتمال قيام الجمهوريين المنشقين بشن هجمات على ضباط الشرطة في لندنديري / ديري في عيد الفصح الاثنين.

ورفع جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي مؤخرًا مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية إلى مستوى شديد ، مما يعني أن الهجوم محتمل للغاية.