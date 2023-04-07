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إيلاف من لندن: حذرت شرطة أيرلندا الشمالية من احتمال حدوث أعمال إرهابية من قبل الانفصاليين الجمهوريين خلال عطلة عيد الفصح، قبل أيام من زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال قائد الشرطة في إيرلندا الشماليةسيمون بيرن إن الشغب الذي يرتكبه أفراد يستخدمون العنف لمعارضة وضع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة قد يكون محاولة لجر أفراد الأمن إلى هجمات بالأسلحة أو القنابل.

أضاف أن الشرطة أجرت تغييرات مؤقتة على نوبات العمل لوضع المزيد من أفراد الأمن في مهام على الخطوط الأمامية.

إدانة

أدان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن التهديد بشن هجوم إرهابي ووصفه بأنه "إجرام في أسوأ أشكاله" وقال إن "الناس الأشرار هم الذين يفكرون في ذلك".

من جهته، قال مساعد رئيس الشرطة بوبي سينغلتون قال إن الشرطة لديها "معلومات استخبارية مجتمعية قوية للغاية" تفيد بوجود مخطط لشن هجمات في لندنيري، وهي مدينة قريبة من الحدود مع جمهورية أيرلندا.

زيارة بايدن

يأتي تحذير الشرطة قبيل زيارة الرئيس بايدن الأسبوع المقبل وبعد أن رفع جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني (MI5) مستوى التهديد من الإرهاب المحلي في أيرلندا الشمالية إلى "شديد".

تركز زيارة الرئيس الأميركي بقوة على الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة ، التي تصادف عيد الفصح الاثنين. كما سيزور دبلن وكو لاوث وشركة مايو.

وشهدت أيرلندا الشمالية أعمال عنف متفرقة نفذتها مجموعات صغيرة تسببت في إبقاء مستوى التهديد في معظم الأحيان عند "شديد" منذ بدء تطبيق هذا النظام في 2010.

اصابة كالدويل

في فبراير الماضي، تعرض المحقق جون كالدويل لإطلاق النار عدة مرات من قبل مسلحين اثنين، وهو هجوم اشتبهت الشرطة في أنه من تنفيذ الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، وهو جماعة مسلحة تسعى إلى دمج أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.