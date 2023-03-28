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لندن: ارتفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية من "مهم" إلى "خطر"، على ما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، قبيل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام.

بإعلانها عن هذا الارتفاع الذي قرره مكتب الأمن الداخلي، تؤكد الحكومة البريطانية "زيادة مستوى النشاط الإرهابي"، في اشارة إلى محاولة اغتيال شرطي مؤخراً.