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إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية ارتفع من "كبير" إلى "خطير" مما يعني أن هجوما محتملا للغاية.

وتأتي هذه الخطوة ، التي تستند إلى تقييم استخباراتي من جهاز الاستخبارات الداخلي MI5، في أعقاب زيادة في نشاط الجيش الجمهوري المنشق، بما في ذلك هجوم مسلح مؤخرًا على ضابط شرطة كبير.

زيارة بايدن

كما يأتي التحذير قبل زيارة مقررة للرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة الشهر المقبل، والتي جلبت السلام إلى إيرلندا الشمالية بعد عقود من العنف.

وقال وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، كريس هيتون-هاريس، أمام مجلس العموم إن القرار اتخذ من قبل جهاز الاستخبارات الداخلي MI5، بشكل مستقل عن أي طلب من الحكومة.

وألمح الوزير البريطاني تشهد بـ "عدد قليل" من الأفراد الذين ما زالوا مصممين على استخدام "العنف ذي الدوافع السياسية"، مشيرًا إلى محاولة قتل ضابط التحقيق جون كالدويل في فبراير/ شباط الماضي.

وكان تم إطلاق النار على الضابط كالدويل في 22 فبراير بعد أن كان يدرب جلسة تدريبية لكرة القدم في مجمع رياضي في أوماغ.

يقظة الجمهور

وقال هاريس في بيان وزاري مكتوب: "رفع جهاز الاستخبارات الداخلي MI5 التهديد الذي تتعرض له أيرلندا الشمالية من الإرهاب المرتبط بأيرلندا الشمالية من" كبير "(هجوم محتمل) إلى" شديد "(هجوم محتمل للغاية).

واضاف: "يجب على الجمهور أن يظل يقظًا ، ولكن لا ينزعج ، وأن يواصل إبلاغ أي مخاوف لديه إلى خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI)."

ويظل مستوى التهديد لبقية المملكة المتحدة عند "كبير" ، مما يعني أن الهجوم يعتبر "محتملاً".

مستويات التهديد

يشار إلى أن لدى المملكة المتحدة خمسة مستويات للتهديد الإرهابي هي:

• منخفض - الهجوم غير مرجح بدرجة كبيرة

• معتدل - الهجوم ممكن ، لكن غير مرجح

• كبير - هجوم محتمل - هذا هو مستوى التهديد الوطني للمملكة المتحدة

• شديد - من المرجح حدوث هجوم

• حرج - من المرجح حدوث هجوم في المستقبل القريب

وكان تم تخفيض مستوى أيرلندا الشمالية من "شديد" إلى "كبير" منذ أكثر من عام بقليل - وهي المرة الأولى التي تم تغييرها منذ عام 2010.

عملية رصد مستمرة

وفي حديثه عن التهديد الإرهابي المتزايد ، قال قائد الشرطة سيمون بيرن إن ذلك جزء من "عملية مستمرة لرصد مستوى التهديد في أيرلندا الشمالية، والتي تشرف على تنفيذها جهاز الاستخبارات MI5".

وأضاف: "سنلاحق بلا هوادة أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى وإرهاب مجتمعاتنا ، ومهاجمة الضباط والموظفين ، وأنا أحييهم وهم يواصلون تقديم المساعدة لمجتمعاتنا".

وقال بيرن: "أود أيضًا أن أشكر المجتمع والزعماء السياسيين في أيرلندا الشمالية على دعمهم الساحق لجهاز الشرطة في الآونة الأخيرة. ولن نتوانى عن تقديم خدمة شرطية مرئية وسهلة الوصول ومتجاوبة تركز على المجتمع للحفاظ على سلامة الناس."

