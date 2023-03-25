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إيلاف من لندن: اعتمدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميًا في اجتماع في لندن، إطار عمل وندسور الخاص بأيرلندا الشمالية.

وجاء التوقيع بعد اجتماعين للجنة المشتركة برئاسة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، اعتمد فيه اطار العمل ومناقشة التعاون الجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والطاقة والأمن.

وكان برلمان أيرلندا الشمالية أقر إطار العمل في وقت سابق، وهذا الاطار حسب بيان لاجتماع لندن هو أفضل صفقة لأيرلندا الشمالية ، والتي تضمن التدفق السلس للتجارة الداخلية في المملكة المتحدة ، وتحمي مكان أيرلندا الشمالية في الاتحاد وتعالج العجز الديمقراطي.

تأييد برلماني

وايد نواب برلمان أيرلندا الشمالية بأغلبية ساحقة التشريع، وبذلك يكون البرلمان يقدم حماية ديمقراطية قوية من شأنها أن تمنح مؤسسات أيرلندا الشمالية ، بمجرد استعادتها ، دورًا قويًا في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيق قواعد البضائع الجديدة المهمة في أيرلندا الشمالية.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق رسميًا أيضًا على العناصر الرئيسية لإطار عمل وندسور خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي.

استقرار أيرلندا الشمالية

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: من خلال الموافقة رسميًا على إطار عمل وندسور ، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير الاستقرار واليقين لأيرلندا الشمالية.

وأضاف: يُعد إطار العمل أفضل صفقة لأيرلندا الشمالية ، حيث يحافظ على مكانتها في الاتحاد ويحمي اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة).

وقال كليفرلي: إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون الفعال مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية، مثل الأمن والطاقة. وبمجرد أن تعتمد اللجنة المشتركة رسميًا إطار عمل وندسور، ستبحث حكومة المملكة المتحدة لبدء تنفيذ الإطار.

مجلس الشراكة

وسيتبع اللجنة المشتركة مجلس الشراكة ، الذي يرأسه أيضًا كليفرلي وسيفتشوفيتش ، الذي يشرف على تنفيذ وتطبيق وتفسير اتفاقية التجارة والتعاون. وسيغطي مجلس الشراكة التعاون الأوسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قضايا مثل وصول المملكة المتحدة إلى برامج العلوم والبحوث في الاتحاد الأوروبي والطاقة والتجارة والأمن.

وستواصل المملكة المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي في مجموعة من المجالات بما في ذلك التعاون البحثي ، ولكن أيضًا تعزيز العقوبات ضد روسيا وكذلك أمن الطاقة والهجرة غير الشرعية.

مهام اللجنة المشتركة

يذكر أن اللجنة المشتركة لاتفاقية الانسحاب التي يتراسها وزير الخارجية البريطاني ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، تشرف على تنفيذ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتطبيقها وتفسيرها لاتفاقية الانسحاب

وهي هيئة مشتركة مع الرؤساء المشاركين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للإشراف على جميع الأمور المتعلقة باتفاقية الانسحاب بما في ذلك إطار عمل وندسور. ستسعى اللجنة المشتركة أيضًا إلى حل أي قضايا قد تنشأ أثناء التنفيذ.