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إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة ودولة الكويت مجددًا أهمية الشراكة الدفاعية والأمنية والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قد افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والكويت في لندن في 20 مارس 2023.

بيان مشترك

صدر عن الاجتماع بيان مشترك ورد فيه أن الوزيرين استعرضا المجالات الرئيسية للتعاون بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، واشارا إلى اتساع وعمق العلاقات الثنائية، إضافة إلى التاريخ المشترك والروابط القوية بين الشعبين التي تقوم عليها.

وأكدت المملكة المتحدة والكويت مجددًا أهمية الشراكة الدفاعية والأمنية الثنائية. ورحبتا بالتعاون الثنائي الطويل الأمد لتعزيز الدفاعات الإلكترونية ضد التهديد المتزايد الذي تشكله الجهات الحكومية وغير الحكومية. وجدد وزير الخارجية البريطاني التزام المملكة المتحدة أمن الكويت وسلامة أراضيها، وكذلك السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم. وأشاد بالدور الإيجابي الذي تؤديه الكويت في الأمن الإقليمي وما وراءه.

ونوه البيان إلى أن المملكة المتحدة والكويت ترتبطان بعلاقة تجارية واستثمارية قوية. وقد تضاعف إجمالي حجم التجارة البينية في العام الماضي تقريبًا، بينما يحتفل مكتب الاستثمار الكويتي ومقره لندن، وهو نصير قوي للقطاع المالي في المدينة، بالذكرى السبعين لتأسيسه في هذا العام.

وبحث الوزراء أولويات مجالات الاستثمار المستقبلية، والإعلان الأخير عن إمكانية سفر المواطنين الكويتيين إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة باستخدام برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، اعتبارًا من فبراير 2024، فهذا سيعزز الروابط التجارية والسياحية والإنسانية.

قضايا إقليمية ودولية

وخلال جلسة الحوار تبادل الوزيران وجهات النظر واستكشفا الفرص بشأن عدد من أولويات السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا.

وناقش الوزيران كليفرلي والصباح محادثات السلام الجارية التي تسعى إلى إنهاء الصراع الذي عصف باليمن أكثر من ثماني سنوات. وفي أثناء مناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف وعدم الاستقرار، وشددا على الحاجة إلى حل هذا الصراع الطويل الأمد على أساس حل الدولتين.

في ما يتعلق بأوكرانيا، رحب الوزيران بالدعم الدولي الساحق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الشهر الماضي، والذي يدعو روسيا إلى إنهاء الأعمال العدائية والانسحاب من أوكرانيا، وبالمساعدات الإنسانية، بما فيها دعم جهود إعادة الإعمار.

شكر وثناء

أثنى الحوار الاستراتيجي على عمل الفريق التوجيهي المشترك بين المملكة المتحدة والكويت، والذي شارك في رئاسة جلسته التاسعة عشرة في 14 فبراير 2023 اللورد (طارق) أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة للشرق الأوسط والشمال وجنوب آسيا والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، ومنصور العتيبي، نائب وزير خارجية دولة الكويت.