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كراكاس: اعتقلت السلطات الفنزويلية رجل الأعمال الكولومبي الفارو بوليدو مساعد أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي والمحتجز في الولايات المتحدة بتهمة غسل أموال، كما ذكر مصدر قضائي الأربعاء لوكالة فرانس برس.

ويعرض القضاء الأميركي مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدم أي معلومات تسمح بتوقيف بوليدو بسبب ارتباطه بنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الفاسد".

وقال المصدر القضائي إن بوليدو "موقوف" من أجل "تحقيق"، من دون ذكر أي تفاصيل.

مادورو

ويأتي توقيف بوليدو بينما أطلق مادورو عملية واسعة لمكافحة الفساد طالت مسؤولين كبارًا في الدولة. وقد أوقف خلالها 58 شخصا منذ 17 آذار/مارس بينهم مسؤولون كبار من شركة النفط الحكومية "بيديفيسا" ومن القضاء.

وكان المدعي العام طارق وليام صعب أعلن الإثنين أن 76 مذكرة توقيف صدرت في إطار "حملة مكافحة الفساد" بينها 18 لم تنفذ بعد.

وألفارو بوليدو هو أحد شركاء أليكس صعب المقرب من مادورو ويعد وسيطه القوي في الخارج.

وسلمت الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وكانت سلطات هذا الإرخبيل الأفريقي أوقفته في حزيران/يونيو 2020 عند توقف طائرته على أراضيه.

وتعتبر كراكاس اعتقال صعب غير قانوني مشيرة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسيا.

وسيحاكم أليكس صعب في ميامي.

وتتهم واشنطن صعب وبوليدو وشركاء آخرين لهما بدفع رشاوى وعمولات لمسؤولين حكوميين فنزويليين ساعدوهم في الحصول على عقود لبيع مواد غذائية تم تضخيم قيمتها في دول مثل المكسيك والبرازيل وتركيا.

وهذه المواد الغذائية مخصصة ل"اللجان المحلية للتوريد والإنتاج"، وهي برنامج مساعدات غذائية للفنزويليين الأشد فقراً في هذا البلد الذي يشهد واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه.