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إيلاف من لندن: قالت المتحدثة باسم المعارضة الروسية أليكسي نافالني إن السياسي المعارض المسجون يعاني من مرض غامض يمكن أن يكون "سمًا بطيئًا".

وقالت كيرا يارمش إنه تم استدعاء سيارة إسعاف من أجل نافالني ليل الخميس - الجمعة بسبب "آلام حادة في المعدة" وادعى أن أطباء السجن رفضوا شكاواه.

وقالت أيضا إن المعارض نافالني فقد 8 كيلوغرامات من وزنه في ثمانية أسابيع.

غير مستبعد

أضافت يارمش في تغريدة على تويتر "لا نستبعد أنه في هذا الوقت بالذات تتعرض أليكسي نافالني للتسمم ببطء ، حيث تُقتل ببطء حتى لا تجذب انتباهًا أقل". وذكرت أن نافالني محتجز في "زنزانة عقابية دون مساعدة طبية".

من جهته، قال الكرملين إنه لا يشرف على صحة نافالني وأن هذه مسؤولية خدمة السجون الروسية.

يشار إلى أنه لطالما كان نافالني ناقدًا صريحًا لفلاديمير بوتين. وفي مارس / آذار الماضي، حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بتهمة الاحتيال على نطاق واسع وازدراء المحكمة.

اصابة 2020

وكان المعارض الروسي قد نقل جوا إلى ألمانيا يوم 20 أغسطس 2020 حين أصيب بمرض غامض وهو على متن رحلة داخلية في روسيا، وبعد يومين من نلقه للمستشفى في برلين لتلقي العلاج، دخل نافالني في غيبوبة. وظل يخضع للعلاج نحو 32 يوما.

ويعتقد على نطاق واسع في الغرب أن نافالني سمّم بغاز أعصاب نوفيتشوك. ويقول خبراء أسلحة كيماوية ألمان، إن الفحوصات تظهر أن المعارض قد تسمم بـغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفياتية.

