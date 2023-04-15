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واشنطن: أكد وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو الجمعة أنه لن يترشح للرئاسة الاميركية في سباق 2024 إلى البيت الابيض.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر "بعد الكثير من التفكير والصلاة، خلصنا (زوجتي) سوزان وانا إلى أنني لن اترشح لأصبح رئيسا للولايات المتحدة في انتخابات 2024".

وبرر الجمهوري القرار "بأسباب شخصية"، مؤكدا أن "الوقت ليس ملائما لي ولعائلتي".

وقال "أبلغ من العمر 59 عاما. ما زال هناك العديد من الفرص قد يكون فيها التوقيت أكثر ملاءمة ويصبح دور القيادة الرئاسية ضروريا أكثر".

وبومبيو بقي وفيا للرئيس دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة، ومثل الرئيس السابق هاجم باستمرار وسائل الإعلام.

ودخل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وسفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة و نيكي هايلي السباق الرئاسي للبيت الابيض.

وأكد الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن مساء الجمعة لدى مغادرته إيرلندا أنه سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024.

وقال للصحافة "سنعلن عن هذا الأمر في وقت قريب نسبيا"، مضيفا أن هذه الرحلة "عززت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله. قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا".