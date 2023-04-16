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واشنطن: اصيب 20 شخصا على الأقل في وقت متأخر السبت في حفل عيد ميلاد في ولاية آلاباما الاميركية، بحسب ما اوردت وسائل اعلام محلية.

وقالت محطة "دبليو آر بي ايل" الأحد إن التقارير الاولية تشير إلى أن مكتب الشريف والشرطة يشكان في وقوع مشاجرة أدت إلى اطلاق النار خلال عيد ميلاد مراهق قرابة الساعة 22,30 السبت (3,30 الأحد ت غ).

وبحسب المحطة، فإن هناك نشاط مكثّف للشرطة قرب مبنى في دايدفيل في آلاباما.

ولم تؤكد وكالات الأمن أي اصابات أو قتلى، ولكن قالت وسائل اعلام محلية إن العديد من المصابين واغلبهم من المراهقين نقلوا إلى مستشفيات محلية للحصول على رعاية طبية.

أزمة سلاح

ويمتلك ثلث الأميركيين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل فيه سلاح.

والولايات المتّحدة التي يبلغ عدد سكّانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد باستمرار عمليات إطلاق نار جماعية دامية.

وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين، المدافعين الأقوياء عن الحقّ الدستوري بحمل السلاح.

في كنتاكي

وأكدت الشرطة في وقت متأخر السبت مقتل شخصين واصابة اربعة آخرين في اطلاق نار في لويفيل في ولاية كنتاكي التي شهدت الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار في مصرف أودت بحياة خمسة أشخاص.