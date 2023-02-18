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واشنطن: قُتِلَ ستة أشخاص الجمعة في حادث إطلاق نار بإحدى مناطق ولاية ميسيسيبي الريفية في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة أن رجلا قيد الاحتجاز حاليا أطلق النار على شخص في متجر ببلدة أركابوتلا الصغيرة وأرداه، قبل أن يقصد منزلا قريبا ويقتل امرأة أيضا داخله.

وأضاف مسؤولون في الشرطة لقناة "ريغ" التابعة لشبكة "سي بي اس" أن الجاني قاد سيارته بعد ذلك إلى منزل آخر يُعتقد أنه مقر إقامته حيث أجهز على شخصين آخرين بطلقات نارية.

وطاردت الشرطة مطلق النار الذي التجأ الى منزل آخر حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأشارت قناة "ريغ" الى أنه تم العثور على جثتين لشخصين آخرين في هذا الموقع.

وأغلقت الشرطة مدرسة ابتدائية في بلدة كولد ووتر القريبة بينما كانت تطارد المشتبه به، وفقا لحسابها على فيسبوك.

وكشفت قناة "أكشن نيوز 5" التليفزيونية في ممفيس أن مطلق النار المزعوم هو ريتشارد ديل كروم البالغ 52 عاما، دون أن تقدم أي معلومات عن دوافعه.

وأعلن تيت ريفز حاكم ولاية ميسيسيبي على تويتر أنه أطلع على الحادث وأن المشتبه به قيد الاحتجاز.

دوافع غامضة

وقال ريفز "في هذا الوقت نعتقد أنه تصرف بمفرده. دوافعه غير معروفة"، مضيفا "أرجوكم في هذا الوقت صلوا من أجل ضحايا هذا العنف المأساوي وعائلاتهم".

ولم يتم الإبلاغ عن نوع السلاح الناري المستخدم في عمليات إطلاق النار.

ويأتي هذا الحادث الدامي بعد أيام قليلة من قيام رجل بمهاجمة حرم جامعي في ولاية ميشيغن الشمالية، حيث أقدم على قتل ثلاثة أشخاص دون أن يتم الكشف عن دوافعه.