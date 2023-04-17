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موسكو: اعتبرت وزارة الخارجية الروسية مساء الإثنين ردّ فعل بريطانيا على حُكم أصدرته محكمة في موسكو وقضى بسجن المعارض فلاديمير كارا-مورزا لمدّة 25 عاماً "تدخّلاً مباشراً بالشؤون الداخلية" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان "هذا تدخّل مباشر في الشؤون الداخلية لروسيا"، معتبرة تصريحات السفير البريطاني في موسكو "غير مقبولة".

وكانت بريطانيا طلبت في وقت سابق الإثنين "الإفراج فوراً" عن كارا-مورزا.