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إيلاف من الرياض: تُعد منطقة "الحِجر" في محافظة العلا، واحدةً من أبرز المواقع السعودية، لما تحويه من تراث،وحضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال تعود للعصور النبطية.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث،الذي يصادف في 18 أبريل من كل عام، بهدف التوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وصونه،يعدّ الحِجر أول موقع في السعودية يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

يبلغ عدد المدافن داخل الحِجر قرابة 111 مدفناً، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات، ويوجد بالقرب من بوابة الحجر الجنوبية متحف "هينة" المرأة النبطية التي يعتقد خبراء الآثار، أنها توفيت في القرن الأول قبل الميلاد ووضع جسدها في مقبرة تم اكتشافها في العام 2008م داخل "الحجر" وظلت لأكثر من ألفي عام، حيث أكدت الدراسات على أهمية مكانة "هنّات" في المجتمع النبطي، حيث امتلكت الثروة الكافية للحصول على مقبرة خاصة لها في "الحجر"، وأعيد مؤخراً تشكيل ملامح وجهها، باستخدام التقنيات الحديثة ليتم عرض قصتها وتاريخها للزوار.

كما تضم العلا عدداً من المواقع التاريخية،منها:دادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان،وآلاف المواقع والنقوش القديمة للفنون،إضافةً إلى معالمها السياحية وبيوتها التراثية القديمة التي باتت مقصداً للسياح من مختلف دول العالم.