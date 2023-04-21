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Getty Images آثار الغارة الجوية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن طائرة مقاتلة روسية قصفت عن طريق الخطأ مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال حاكم الإقليم فياشيسلاف غلادكوف إن الانفجار تسبب في حفرة عرضها 20 متراً في وسط المدينة.

وأدى إلى جرح امرأتين وأصاب عدة مبان بأضرار.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مقاتلة من طراز سو - 34 أطلقت قاذفاً عن طريق الخطأ.

وأفادت وكالات أنباء روسية عن وقوع الحادث مساء الخميس عند الساعة 22.15 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأضرار التي لحقت بالمباني نتيجة الانفجار، وظهرت في إحدى الصور سيارة وقد سقط على سقفها أجزاء منهارة من سقف بناية.

وتبعد بولوغرود التي يسكنها 370 ألف نسمة، نحو 40 كلم عن الحدود مع أوكرانيا. وتقع شمال مدينة خاركيف الأوكرانية، وعاني سكانها خوفاً من القصف الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي.

وعادة ما تعبر المقاتلات الروسية سماء هذه المدينة في طريقها إلى أوكرانيا.