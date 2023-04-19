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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي روتيني إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاغون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.

ويتزامن هذا الإعلان مع تسلّم أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا اليوم لأنّ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وصلت إلى أوكرانيا" شاكراً الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعودها".

حملة مساعدة دولية

وتقود الولايات المتّحدة حملة دولية لمساعدة أوكرانيا بعد أن شكّلت بسرعة تحالفاً يضمّ عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

بالإضافة إلى أنظمة باتريوت، يخطّط الغرب لتزويد كييف بالدبّابات لمساعدتها في شنّ هجوم مضادّ في الأشهر المقبلة لاستعادة الأراضي التي احتلت في الشرق والجنوب.

من جانبها، ندّدت موسكو مراراً بتدخل واشنطن، معتبرة أنّ الناتو بقيادة الولايات المتحدة يشنّ حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.