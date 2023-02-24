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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ واشنطن ستقدّم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار، وذلك عشيّة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان لشبكة سي إن إن" الإخبارية إنّ "الولايات المتحدة تعلن اليوم عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار".

ولم يذكر ساليفان تفاصيل عن هذه الحزمة الجديدة.

ولفت المسؤول الكبير الذي رافق الرئيس جو بايدن في زيارته المفاجئة إلى كييف هذا الأسبوع إلى أنّ الإدارة الأميركية تبحث باستمرار عن سبل "تزويد أوكرانيا الأدوات التي تحتاجها للانتصار" على روسيا.

وأضاف أنّ بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقاه في كييف بـ"مزيد من المدفعية والمزيد من الذخيرة والمزيد من راجمات هايمارس".

وأوضح أنّ هذا الوعد الجديد يضاف إلى الوعود الأميركية السابقة بتزويد كييف مزيداً من العربات المدرّعة، ولاحقاً، دبّابات.

وراجمات هايمارس التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة هي قاذفات صواريخ مثبتة على مركبات مدرعة خفيفة تمتاز بدقّتها العالية وبسهولة تشغيلها. ومنذ حصلت القوات الأوكرانية على أول دفعة من هذه الراجمات قبل بضعة أشهر حتى أثبت هذا السلاح فعالية كبيرة في استهداف المواقع الخلفية للقوات الروسية.