قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على خمسة أشخاص على صلة بتسميم واعتقال السياسي والصحفي فلاديمير كارا مورزا ، بعد أيام من إدانته بدوافع سياسية في روسيا.

وبينما دعت بريطانيا إلى الإفراج الفوري وغير المسبوق عن كارا مورزا، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن معاملة روسيا لفلاديمير كارا مورزا وإدانتها يظهران مرة أخرى ازدرائها المطلق لحقوق الإنسان الأساسية.

رسالة واضحة

واليوم ، تمت معاقبة خمسة أفراد مرتبطين بقضيته ، مما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تتحمل هذه المعاملة لأحد مواطنيها.

وأكد وزير الخارجية: ستواصل المملكة المتحدة دعم السيد كارا مورزا وعائلته. وأطالب روسيا بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

وكان حُكِم يوم الاثنين الماضي، حمن جانب محكمة روسية على السيد كارا مورزا بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم تشمل الخيانة ونشر "معلومات كاذبة عن علم" عن القوات المسلحة الروسية. وكان في الواقع ، تحدث بشجاعة عن حقيقة غزو بوتين غير الشرعي لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني: اليوم ، تفرض المملكة المتحدة عقوبات على إيلينا لينسكايا - القاضي الذي وافق على اعتقال فلاديمير كارا مورزا ، إلى جانب دينيس كوليسنيكوف وأندريه زاداشين - المحققين المتورطين في اعتقال السيد كارا مورزا.

وكلاء الأمن

كما تمت معاقبة عملاء وكالة الأمن الفيدرالية الروسية FSB الكسندر ساموفال وكونستانتين كودريافتسيف. وكان الاثنان عضوين في الفريق العملياتي الذي تابع السيد كارا مورزا في رحلات متعددة قبل تسميمه في عام 2015 ، بعد ثلاثة أشهر من اغتيال صديقه المقرب وزميله السياسي المعارض بوريس نيمتسوف ، وعام 2017.

وقد تمت معاقبة كلاهما لدورهما في الانتهاك الصارخ لروسيا لحق السيد كارا مورزا في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ونتيجة لهذه العقوبات ، سيخضع كل هؤلاء الأفراد لحظر السفر وتجميد الأصول.

استدعاء السفير

وكانت وزارة الخارجية البريطانية استدعت يوم الاثنين الماضي، السفير الروسي وأدانت الحكم ضد كارا مورزا، موضحة أنها تعتبر إدانته مخالفة لالتزامات روسيا الدولية بشأن حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات سابقة على سيرجي بودوبريغوروف ، القاضي الذي ترأس محاكمة السيد كارا مورزا ، وديمتري كومنوف ، رئيس مركز الاحتجاز حيث يحتجز السيد كارا مورزا.

