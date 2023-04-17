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إيلاف من لندن: دانت المملكة المتحدة الإدانة ذات الدوافع السياسية والحكم على البريطاني مزدوج الجنسية فلاديمير كارا مورزا بمحكمة في موسكو اليوم الإثنين.

وفلاديمير كارا مورزا سياسي معارض وصحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان في روسيا ، وقد نال تقديرًا واسعًا لعمله ، بما في ذلك جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان.

وكان سبق لمورزا أن واجه محاولتين لتسميمه. وتم القبض عليه وسجنه من قبل السلطات الروسية في أبريل 2022.

وقد أدين بتهم ذات دوافع سياسية بما في ذلك نشر "معلومات كاذبة عن علم" عن القوات المسلحة الروسية. الانخراط مع منظمة "غير مرغوب فيها" والخيانة، وحكم عليه اليوم بالسجن 25 عامًا في روسيا.

استدعاء كيلين

واستدعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية السفير الروسي، أندريه كيلين ، اليوم، حيث أوضحت أن المملكة المتحدة تعتبر إدانة السيد كارا مورزا مخالفة لالتزامات روسيا الدولية بشأن حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: شجب فلاديمير كارا مورزا بشجاعة الغزو الروسي لأوكرانيا لما كان عليه - انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف كليفرلي: إن افتقار روسيا إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك حرية التعبير ، أمر مقلق. نواصل حث روسيا على التقيد بالتزاماتها الدولية بما في ذلك استحقاق فلاديمير كارا مورزا للرعاية الصحية المناسبة.

وأشاد وزير الخارجية البريطاني بالسيد كارا مورزا وعائلته ، بما في ذلك زوجته يفغينيا والتزامها الراسخ بإثارة قضية زوجها على المسرح الدولي. وستواصل المملكة المتحدة دعمهم والدعوة إلى الإفراج الفوري عن السيد كارا مورزا.

وكانت المملكة المتحدة فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سيرجي بودوبريجوروف، القاضي الذي ترأس محاكمة السيد كارا مورزا، وديمتري كومنوف ، رئيس مركز الاحتجاز حيث يحتجز السيد كارا مورزا، في عام 2020 بموجب نظامنا العالمي لحقوق الإنسان لتورطهما في انتهاكات حقوق الإنسان.

