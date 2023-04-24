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موسكو: أعربت موسكو الاثنين عن "قلقها الكبير" إزاء التوتر المتجدد بين أذربيجان وأرمينيا، بعدما أعلنت باكو الأحد نصب نقطة تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الشريان البري الوحيد الذي يربط يريفان بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعرب عن قلقنا الكبير حيال الوضع. وندعو الأطراف إلى العودة فورا إلى احترام الاتفاقات المبرمة" برعاية موسكو في 2020.