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موسكو: اعلنت اذربيجان الأحد أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ والمعروف بـاسم "ممر لاتشين".

وقالت دائرة الحدود الاذربيجانية إن "وحدات من دائرة الحدود الاذربيجانية أقامت نقطة تفتيش على الاراضي الخاضعة لسيطرة اذربيجان، عند مدخل طريق لاتشين-خانكيندي"، ردا على تحرك مماثل من قبل ارمينيا.

ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان في القوقاز، عام 2020 للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ.

وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية لارمينيا واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا، التي نشرت قوات لحفظ السلام. لكن اشتباكات لا تزال تسجل وتهدد بانهيار الهدنة الهشة.

وهذه أول نقطة تفتيش تقيمها باكو منذ نهاية الحرب في عام 2020.

وأكدت اذربيجان إقامة نقطة التفتيش عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي الأحد "لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والالغام".

واتهمت الخارجية الاذربيجانية يريفان باستخدام الممر ل"نقل الاسلحة والذخيرة ودخول الارهابيين بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والممتلكات الثقافية".

وأكدت الوزارة السبت أنها سجلت دخول قوافل عسكرية إلى الاراضي الاذربيجانية "وبناء بنى تحتية عسكرية (...) في النقطة الاقرب إلى اراضي اذربيجان".

وتم إقامة نقطة التفتيش "في ظل هذه التهديدات والاستفزازات" وسيتم تطبيقه "بالتفاعل مع قوة حفظ السلام الروسية".

ومنذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، يغلق أذربيجانيون يقولون إنهم نشطاء بيئيون ممر لاتشين احتجاجا على مناجم غير قانونية.

بسبب إغلاق الممر الحيوي، تفتقر المنطقة الجبلية التي يناهز عدد سكانها 120 ألف نسمة إلى الغذاء والدواء والوقود.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين، في التسعينات وعام 2020، للسيطرة على هذا الجيب.