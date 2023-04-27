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إيلاف من لندن: أعلن الأسطول الأميركي الخامس أن القوات البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط في خليج عمان يوم الخميس.

وقال الأسطول الأميركي إنه تم اختطاف الناقلة أدفانتيج سويت - Advantage Sweet التي ترفع علم جزيرة مارشال في الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس على بعد حوالي 40 ميلاً شرق الفجيرة بالإمارات جنوب مضيق هرمز، وفقًا لبيانات حركة السفن التجارية الصادرة عن شركة مارين ترافيك -Marine Traffic.

وشدد بيان للأسطول، على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

القيادة المركزية

وكانت ناقلة النفط قد أقلعت من الكويت وكانت متجهة إلى هيوستن ، بحسب بيانات الرحلة.

وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانًا يوم الخميس ألقت باللوم على البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت القيادة إنه "في العامين الماضيين ، استولت إيران بشكل غير قانوني على ما لا يقل عن خمس سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط."

لم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على عملية الخطف.

وكان الحرس الثوري الإيراني هاجم واستولى على سلسلة من الناقلات في إطار صراع طهران المستمر مع الغرب. بالإضافة إلى مصادرة الناقلات، وتم ربط الحرس الثوري الإيراني بعدة هجمات قاتلة بطائرات بدون طيار على سفن لها علاقات تجارية مع إسرائيل.