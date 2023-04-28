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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): يرى سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن المنظمة الدولية "ليست مثالية"، بوجود مجلس للأمن "فاقد للمصداقية" لكن تجاهلها هو تصرف "غير مسؤول"، مشدداً على ثقل قرارات الجمعية العامة التي تدين الغزو الروسي.

وقال سيرغي كيسليتسيا خلال المقابلة التي أجريت الخميس إن "الأمم المتحدة، وهذا واضح، ليست مثالية" وهذا الأمر منذ ولادتها في 1945. وأضاف "لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام بشأن الأمم المتحدة هذا صحيح. لكن هل لدينا بديل للأمم المتحدة؟ لا".

وأضاف "لذلك أسهل طريقة والأمر الذي ينم عن أكبر قدر من اللامسؤولية هو إدارة الظهر للأمم المتحدة"، مشيرا إلى "باقة" من الدول ذات الآراء المتنوعة جدا ومن الضروري التعامل معها.

وتابع السفير الأوكراني أن "الجمعية العامة والدول الأعضاء هي صورة للعالم كما هو. قد لا نحبه لكن هذا هو العالم".

ورأى أنه "إذا أرادت فرنسا أو أوكرانيا أو بلدان أخرى تحسينه فلا يمكننا استخدام +فوتوشوب+ وعلينا العمل مع كل بلد، مع مجموعات من البلدان وهذا صعب جدا".

قرارات تدين موسكو

ومنذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، خططت أوكرانيا وحلفاؤها لتمرير قرارات تدين موسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان آخر هذه القرارات أقر في ذكرى مرور عام على الغزو في شباط/فبراير الماضي عندما طالبت أغلبية ساحقة (141 صوتًا مقابل سبعة ضد النص وامتناع 32 عن التصويت) بالانسحاب الفوري للقوات الروسية.

وقال سيرغي كيسليتسيا "هذا ليس أمراً رمزياً بل ضربة حقيقية وجهت إلى روسيا التي تنشر روايتها بأن العالم تعب ولم يعد مهتما بالحرب"، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تساهم في تعزيز "صمود" الشعب الأوكراني.

لذلك، حتى إذا كان مجلس الأمن الدولي "المصاب بالشلل" في الملف الأوكراني بسبب حق روسيا في النقض، قد "فقد مصداقيته بشدة في نظر الأوكرانيين وليس وحدهم، فهذا لا يعني أن المنظمة بمجملها فشلت"، مشيرا إلى وكالات أخرى تابعة للمنظمة الدولية مثل المفوضية السامية للاجئين.

من جهة أخرى، شكل تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لمدة شهر حتى يوم الأحد ، "ضربة لصورة" الأمم المتحدة، كما قال السفير آسفا. وعبر عن أمله في إصلاح هذا "النظام المنحرف أخلاقيا" الذي ترأي وزير خارجيته سيرغي لافروف اجتماعا حول الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال كيسليتسيا "أصابني الأمر بالغثيان. لكنني اعتدت على الغثيان (...) هذه المدينة مليئة بالنفاق. الأمم المتحدة مكان ملوث وليست قطعة من الجنة".

الحبوب والعدوان الروسي

لكن السفير الأوكراني يدعو أيضا إلى عدم نسيان "نجاح الأمين العام" للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في إبرام اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

واشار إلى أمين عام واضح في إدانته للغزو الروسي وحيا "قيمه الأخلاقية المتينة والتزامه".

أما إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن العدوان الروسي، فتبقى معرفة ما إذا كان ذلك سيمر عبر الأمم المتحدة أم لا، مسالة مفتوحة.

ومنذ بضعة أشهر طالبت أوكرانيا باستصدار قرار من الجمعية العامة.

وأشار السفير إلى أن "المناقشات مستمرة" اليوم. وهو يعتقد أن "تمرير ذلك في الجمعية العامة أو هيئة أخرى أمر مهم لكنه لا يشكل جوهر" السؤال.

وقال إن الأمر الأساسي هو كيف ستجري المحاسبة عن جريمة العدوان"، مؤكداً "يجب ألا نسمح بفشل ذلك".