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انقرة: دعا حزب الشعوب الديموقراطي اليساري والمؤيد للاكراد وحلفاؤه الجمعة الى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/مايو.

وقال تحالف العمل والحرية الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديموقراطي، القوة السياسية الثالثة في تركيا، في بيان "في هذه الانتخابات التاريخية، ندعو شعوب تركيا الى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية".

وكان حزب الشعوب الديموقراطي قدم دعمًا ضمنيًا في نهاية آذار/مارس لكمال كيليتشدار أوغلو عبر الإعلان أنه لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة سوزجو "أهدافنا تتوافق، لذلك قررنا دعم كيليتشدار أوغلو".

هدف حزب الشعوب الديموقراطي هو افساح المجال للمعارضة للفوز اعتبارا من الدورة الأولى بحسب ما قال سنجار.

وأضاف "من أجل إخراج البلاد من هذا الظلام، يجب التخلص من نظام الرجل الواحد هذا".

تظهر استطلاعات الرأي أن كمال كيليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب معارضة، في موقع جيد في مواجهة الرئيس اردوغان.

مرتبط بحزب العمال الكردستاني

يعتبر حزب الشعوب الديموقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثًا مع حصوله على 8,4% من الأصوات صانع ملوك في الانتخابات الرئاسية.

تتهم الحكومة التركية هذا الحزب بانه مرتبط بحزب العمال الكردستاني، المجموعة المسلحة المصنفة "ارهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

الشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".

هذا الحزب المؤيد للاكراد الذي يواجه تهديدا بالحظر، سيقدم مرشحين للانتخابات التشريعية التي تنظم أيضا في 14 أيار/مايو تحت راية حزب الخضر اليساري.