قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
انقرة: اختار تحالف من ستة أحزاب معارضة تركية بارزة الإثنين كمال كليتشدار أوغلو ليواجه الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.
وقال زعيم حزب السعادة تمل كاراملا أوغلو أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي".
التعليقات