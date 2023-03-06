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انقرة: اختار تحالف من ستة أحزاب معارضة تركية بارزة الإثنين كمال كليتشدار أوغلو ليواجه الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.

وقال زعيم حزب السعادة تمل كاراملا أوغلو أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي".