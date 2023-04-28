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وارسو: أعلنت وكالة التسلح البولندية الجمعة أن الفرع البريطاني لمجموعة الأسلحة الأوروبية "أم بي دي أيه" سيزود بولندا بصواريخ مضادة للطائرات بقيمة 1,9 مليار جنيه إسترليني (2,4 مليار دولار).

وأوضحت الوكالة أن الفرع البريطاني للمجموعة "سيزود بولندا بـ 44 قاذفة +آيلونشر+ ومئات الصواريخ من نوع +سي ايه ام ام+ والمعدات المرتبطة بها" في "أكبر برنامج اقتناء للدفاع الجوي قصير المدى في أوروبا داخل حلف شمال الأطلسي" كما ورد في بيان ل"إم اي بدي ايه".

وقالت الوكالة إن "قيمة الطلبية تبلغ نحو 1,9 مليار جنيه إسترليني وسيتم تسليم المعدات العسكرية بين عامي 2025 و2029".

وستغذي منصات الإطلاق والصواريخ 22 بطارية من برنامج الدفاع الجوي البولندي "بيليكا+" بمدى يصل إلى 25 كيلومترًا.

دفع مهم للأمن الأوروبي

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الصفقة بأنها "دفع مهم للأمن الأوروبي الأطلسي"، مشيراً إلى أن بولندا تمتلك أساساً صواريخ "سي أيه أم أم".

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية أن هذه الصواريخ "نشرت أساساً في بولندا مع الجيش البريطاني لحماية مجالها الجوي بعد غزو بوتين الهمجي لأوكرانيا العام الماضي".

من جهته، شدد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عبر تويتر على أن الصفقة "ستعزز قدرة الدفاع الجوي البولندي".

ويفيد تقرير لحلف شمال الأطلسي بأن هذه الدولة خصصت أكثر من 2,4 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي للدفاع، العام الماضي مما يجعلها في المركز الثالث داخل الحلف الأطلسي بعد اليونان (3,76 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي) والولايات المتحدة (3,47 بالمئة).